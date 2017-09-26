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Bir maçta çift nakavt

Arjantin’de bir boks maçında boksörlerin ikisi de aynı anda nakavt oldu. Sosyal medyada paylaşılan maç görüntüleri de büyük ilgi çekti.

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Arjantin’de gerçekleşen amatör bir boks müsabakasında başlangıçta her şey normal bir şekilde seyrederken, ringlerde görülmeyen bir şey oldu. Seyirciler tezahürat yaparken, boksörlerin koçları da oyuncularına talimatlar veriyor.

Tam bu sırada rakibini nakavt etme düşüncesiyle birbirine aynı anda yumruk atan boksörlerin ikisi de aynı anda kendini yerde buldu. Amatör boks tarihinde nadir görülen bu olayda iki boksör de aynı anda nakavt oldu. Maçın hakemi ne yapacağını şaşırdı ve taraflardan birinin kalkmasını bekledi. Fakat iki taraf da uzun bir süre yerde kaldı.

İHA




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »