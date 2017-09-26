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Beşiktaş maçı öncesi Bruma'nın çekindiği şey!

Galatasaray'dan RB Leipzig'e transfer olan ve Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Beşiktaş'a karşı oynayacak olan Bruma, bu maç öncesinde çekincesini açıkladı!

26 Eylül 2017, Salı 10:10

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RB Leipzig'in Portekizli yıldızı eski Galatasaraylı Bruma, Beşiktaş maçı öncesi Bild gazetesine konuştu.

Bruma, Vodafone Park'ın atmosferine vurgu yaparak, Beşiktaşlı taraftarların çok ateşli olduğunu söyledi.

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde 21.45'te Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak RB Leipzig'de Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma Alman basınına konuştu. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu belirten Bruma, "Ama ne olursa olsun biz İstanbul'da 3 puan alacak kadar iyiyiz. İyi konsantre olmak ve atmosferden etkilenmemek çok önemli" dedi.

Vodafone Park'ın atmosferine vurgu yapan genç yıldız, "Gürültülü bir atmosfer olacak. Beşiktaş taraftarları çok ateşli. Ama zaten futbolu güzel yapan şey de bu" diye konuştu.

Bruma, siyah-beyazlı takımın yıldız isimlerine de dikkat çekerek, "Babel, Cenk ve Quaresma'dan oluşan hücum hattı inanılmaz. Ayrıca defansta Pepe gibi tutkulu biri var. Bazen çok acımasız gözüküyor ama süper birisi" değerlendirmesinde bulundu.

İHA
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9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
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13 Antalyaspor 6 6
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