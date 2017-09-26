Beşiktaş-Leipzig maçına doğru: Tüm raylı sistem hatlarında seferler 01.00'e kadar uzatıldı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şöyle denildi:"Bugün 21.45'te Vodafone Park'ta Beşiktaş-Leipzig arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi dolayısıyla Marmaray dahil tüm raylı sistem hatlarımızda seferler 01.00'e kadar uzatılmıştır. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar dileriz."