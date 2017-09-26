Beşiktaş - Leipzig maç sonucu: 2-0

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i konuk etti.



4. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan Ricardo Quaresma ile geliştirdiği atakta Leipzig defansı topu kornere attı.

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6. dakikada Anderson Talisca'nın uzaktan vuruşunda top yandan auta çıktı.8. dakikada Leipzig'te Orban sarı kart gördü.11. dakikada Beşiktaş, Ryan Babel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Cenk Tosun rakibinden sıyrılıp topu Babel'e çıkardı. Babel ceza sahasında gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi.15. dakikada Ricardo Quaresma, ceza sahasına girerken düşürüldü. Leipzig'te Keita sarı kart gördü.17. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin sarı kart gördü.23. dakikada Leipzig atağında Forsberg çok zuaklardan vurdu, Fabri topu çıkardı.30. dakikada Leipzig atağında top son olarak Fabri'de kaldı.32. dakikada Leipzig'te Timo Werner'in yerine Lukas Klostermann oyuna girdi.41. dakikada Beşiktaş atağında Cenk Tosun, sol çaprazdan şutunu çekti, top kaleciden döndü.43. dakikada Beşiktaş, Anderson Talisca'nın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Ricardo Quaresma, sağ kanattan ortaladı, Anderson Talisca ceza sahasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarı başlarken Leipzig'te Orban'ın yerine Kampl oyuna girdi.47. dakikada Forsberg'in vuruşunda top auta çıktı.52. dakikada Sabitzer'in ceza sahası içinden vuruşunda Fabri topu kornere çeldi.58. dakikada Leipzig atağında Sabitzer'in vuruşunda Fabri topu son anda kornere çeldi.59. dakikada Leipzig'te Keita'nın yerine Bruma oyuna girdi.59. dakikada Bruma'nın ceza sahası dışından vuruşu az farkla auta gitti.60. dakikasında saha aydınlatmasında sorun yaşanması üzerine oyun durdu. Sorun giderilmeyince hakem oyuncuları soyunma odasına davet etti. Oyuncular soyunma odasına gitti.61. dakikada Vodafoen Park aydınlatmasıdnaki sorun çözüldü ve maç tekrar başladı.61. dakikada Beşiktaş'ta Gary Medel'in yerine Necip Uysal oyuna girdi.66. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta Pepe, ceza sahası içinde ofsayta yakalandı.71. dakikada Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın yerine Tolgay Arslan oyuna girdi.74. dakikada Leipzig atağında sağ kanattan yapılan ortada top Fabri'de kaldı.80. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine Negredo oyuna girdi.81. dakikada Augustin'in vuruşunda top auta gitti.83. dakikada Sabitzer'in ceza sahasında dar açıdan vuruşunda top direğe çarparak dışarı gitti.87. dakikada Beşiktaş'ta Fabri, sarı kart gördü.88. dakikada Negredo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tosic'in şutunda top kaleciden döndü.Beşiktaş, Leipzig'i 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve grupta liderliğini sürdürdü.Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk iki maçını kazanan ilk Türk takımı oldu.Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, CenkGulácsi; Halstenberg, Orban, Ilsanker, Upamecano; Forsberg, Keïta, Demme, Sabitzer, Werner, Augustin'de başlayacak mücadele'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi'de...UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig’i konuk eden Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ilk 11’ini bozmadı.Güneş, takımının 2-1 kaybettiği ve Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup’un kırmızı kart gördüğü derbi maçın 11’ini aynı şekilde Leipzig karşısında sahaya sürdü.Siyah-beyazlı ekipte, Porto maçında olduğu gibi ileride Cenk Tosun, takımı adına gol aradı.Süper Lig’de Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmaya kırmızı kart cezaları nedeniyle eksik kadroyla çıkacak Beşiktaş’ın savunma dörtlüsü, Gary Medel, Pepe, Dusko Tosic ve Caner Erkin’den oluştu. Savunmanın önünde Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart gören Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup görev alırken, orta sahada Quaresma, Anderson Talisca ile Ryan Babel oynadı.Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi Leipzig karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı. Sezon başında ameliyat edilen ve takım çalışmalarına başlayan Gökhan Gönül de hazır olmadığı gerekçesiyle teknik direktör Güneş tarafından kadroya dahil edilmedi.Siyah-beyazlı ekipte, derbi maçta olduğu gibi Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de sağ bekte Gary Medel görev yaptı.Fenerbahçe maçında bir penaltıya sebebiyet veren Medel, Leipzig karşılaşmasında rakibin soldan hücumlarını engellemeye çalıştı. Beşiktaş’ta Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Jeremain Lens, Tolgay Arslan ve Necip Uysal, yedek soyundu. G Grubu’nun ikinci karşılaşmasında Beşiktaş’a konuk olan Leipzig’de ise geçen sezon Galatasaray forması giyen ve Vodafone Park’ta gol atan Bruma, yedekler arasında yer aldı. Bu arada, Alman temsilcisinde son antrenmana kadar durumları netlik kazanamayan futbolculardan Naby Keita ilk 11’de sahaya çıkarken, Kevin Kampl yedek olarak oyuna başladı.Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının önemli karşılaşmasında tribünleri tamamen doldurdu.Siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan ekiplerinde öncelikle Caner Erkin’i tribünlere çağırdı. Taraftarlar, Caner Erkin’i alkışlarla desteklerken, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu’ya tepki gösterdi.Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin hemen öncesinde tüm oyuncuları tribünlere çağırarak moral verdi.Leipzigli 100 kadar taraftar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.Bu arada UEFA Gençlik Ligi’nde Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan maç, 1-1 beraberlikle tamamlandı.