Beşiktaş-Leipzig (11'ler belli oldu)

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Beşiktaş - Leipzig maçı hangi kanalda saat kaçta?(Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu)

'de fırtınalar estiren vene deplasmandagalibiyetiyle başlayangruptaki ikinci maçında Alman ekibi Leipzig ile'ta karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkmak için avantaj sağlamak isteyen Şenol Güneş'in öğrencileri'i yenerek 2'de 2 yapmanın peşinde olacak. İlk maçında Monaco ile berabere kalan Alman ekibi ise ilk galibiyetini almak istiyor.Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinin 11'ini bozmadı ve sağ bek olarak Medel ile başlamaya karar verdi. Adriano'nun son idmana sakatlığı nedeniyle çıkmaması Güneş'in kararında etkili olduğu öğrenildi.Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, CenkGulácsi; Halstenberg, Orban, Ilsanker, Upamecano; Forsberg, Keïta, Demme, Sabitzer; Werner, Augustin