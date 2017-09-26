Beşiktaş'ın puan durumu - Beşiktaş kaçıncı sırada?

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Beşiktaş - Leipzig maç sonucu: 2-0

G Grubu'nda 2. hafta sona erdi. Temsilcimiz, Porto zaferinin ardından fire vermedi ve RB Leipzig'ive'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Kartal, bu skorla 2 de 2 yaptı ve 6 puanla liderlik koltuğundan ayrılmadı.BEŞİKTAŞ 2 - 0 RB LeipzigMonaco 0 - 3 Porto1-2- Porto 33- Monaco 14- Leipzig 1Monaco - BeşiktaşLeipzig - Porto