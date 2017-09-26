Beşiktaş'ın forvetlerinden Gulacsi'ye acı ders

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’ne’yu’de parçalayarak başlayan, grubun ikinci maçında'ta Alman ekibi Leipzig ile karşılaştı.Rakip takımın tecrübeli file bekçisi Peter Gulacsi maç öncesi, “Beşiktaş’ın ofansif anlamda güçlük yaşatacağını biliyoruz ama forvet hattında bana şu anda uykusuz gece yaşatacak kimse yok. Beşiktaş’ın takım halinde etkin oynadıklarını biliyorum. Onlar bizden daha çok tecrübe yaşamış oyuncular ama biz de genç ve hırslıyız. Bu sezona iyi bir başlangıç yaptık." açıklamalarından bulunmuştu.daha ilk yarıda skor 2-0 yaptı ve 11. dakikada, 43'te Anderson Talisca'nın golleri Leipzig'i yıktı. Deyim yerindeyse Beşiktaş'ın forvetleri Gulacsi'ye 'Korkulu rüya' yaşattı. Her ne kadar Macar file bekçisi maç öncesi Siyah Beyazlılar'ın forvetlerinden korkmadığını söyledi ancak Talisca ve Babel kabusu yaşattı.