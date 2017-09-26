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Beşiktaş'ı desteklemeye gelen Galasaraylılar, tribünden zorla çıkarıldı

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'in Leipzig'le oynadığı karşılaşma sırasında tribünlerde fair play ruhuna yakışmayacak görüntüler yaşandı. 

26 Eylül 2017, Salı 23:25

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Bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'in Leipzig'le oynadığı karşılaşma sırasında tribünlerde fair play ruhuna yakışmayacak görüntüler yaşandı. 

İki genç Galatasaray taraftarı, Galatasaray forması ve Beşiktaş atkısıyla birlikte Siyah-Beyazlı kulübü desteklemek üzere tribüne geldi. 

Galatasaraylı taraftarlar, tribünde Beşiktaşlı bir grup taraftarın saldırısına maruz kaldı. Forması zorla üzerinden çıkarttırılan iki genç, tribünden de kovuldu. 

O anlar objektiflere böyle yansıdı:

 

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    Akhisar Bld.
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    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

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  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
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1 Galatasaray 6 16
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3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
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