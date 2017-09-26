Basketbol Gençler Ligi tanıtıldı

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) "Sahne Gençlerin" sloganıyla kurduğu Basketbol Gençler Ligi’nin tanıtım toplantısı Yeşilköy’deki Polat Renaissance Otel’de düzenlendi. Toplantıya TBF Başkanı, TBF Üst Yöneticisi (CEO), TBF Yönetim Kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri ve Basketbol Gençler Ligi’nde mücadele edecek takımların sporcuları katıldı.TBF’nin genç Türk basketbolcularının daha fazla süre almaları, inisiyatif kullanma becerilerini geliştirmeleri, oynama alışkanlığı kazanmaları ve yüksek mücadele atmosferinde profesyonel kariyerlerine hazırlanmaları amacıyla kurduğu ligin tanıtımı gerçekleştirildi.Toplantıda açıklamalarda bulunan, göreve gelmeden önce verdikleri sözleri hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bir yıl önce delegelerimizden destek talep ederken vizyonumuzu yansıtan sözler verdik. Türk basketboluna ihtiyaç duyduğu tesisleri sağlayacağımızı söyledik. Abdi İpekçi Spor Salonu’nun bulunduğu alana devletimizin büyük desteğiyle basketbol gelişim merkezi kurmak için kolları sıvadık. Kulüplerimizin sürdürülebilir başarısı ve maddi anlamda güçlendirilmesi için emek vereceğimizi söyledik. Uzun vadeli ve emek gerektiren bir sözdü. Kulüplerimize gelir sağlamak amacıyla ciddi imzalar attık. Basketbolu Türkiye’nin her yerine yayacağımızı da söylemiştik. Henüz 1. yılımızda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önderliğinde, belediyelerimizin, özel şirketlerin ve derneklerin katılımıyla hayata geçirilecek basketbol seferberliğine hazırlanıyoruz. Öte yandan daha çok basketbol maçının televizyonlardan yayınlanması için görüşmeleri yapıyoruz. En önemlisi de basketbolda sportif başarıyı artırma sözü verdik. Çok zaman isteyen, detaylı bir çalışma ile mümkün olacak bu söz, hem milli takımlarımızdaki başarının artmasını hem de sporcu ve idarecilerimizin gelişimlerinin desteklenmesini kapsıyordu."Bir grup ve finallerine İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın başarıyla tamamlandığını ancak A Milli Takım’ın sportif anlamda istediğini alamadığını aktaran Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Başarılı bir organizasyonla tamamladığımız Avrupa Şampiyonası, bize çok önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin bir basketbol ülkesi olduğunu kanıtladık ancak sportif başarı arzu ettiğimiz şekilde olmadı. Bunun nedenlerini tüm sporseverler biliyor. Yeni jenerasyon oyuncularımızın takımlarında yeterli süreyi alamamasından dolayı yeterli tecrübeyi elde edememiş olması. Bugün gündemimize oturan bu konu, göreve geldiğimiz ilk günden yatırımlara başladığımız bir başlıktı. Basketbol Gelişim Departmanımızı kurduk. Kulüpler ve altyapılar ile kol kolla bu departmanımızdan çözüm üretecek projeler çıkardık. Geçtiğimiz nisan ayında tüm Süper Lig kulüplerimiz ile paylaştığımız, onların yorum ve katkılarını da alarak son haline getirdiğimiz Basketbol Gençler Ligi’ni sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum."Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi’nin yeni yetenekleri Türk basketboluna kazandıracağını aktararak, "Basketbol Gençler Ligi, oyuncu, antrenör, kulüpler ve federasyonumuz başta olmak üzere Türk basketbolunu tüm paydaşlarını büyük bir amaç için bir araya getiriyor.Türk basketbolunun yeni 12 Dev Adam yeteneklerini yetiştirmek üzere ortaya koyduğumuz bu projenin Türk spor tarihinin en önemli başlangıçlarından biri olacağına inancım tam. Basketbol Gençler Ligi ile yeni yıldızları bulup Türk basketboluna kazandıracak ve onların yükselişini gururla izleyeceğiz. Bu projenin hayata geçmesinde büyük emek ve özveri ortaya koyan değerli çalışma arkadaşlarıma, kulüplerimize ve her aşamada bizden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve devletimize teşekkür ederim. Basketbol Gençler Ligi’nde mücadele edecek tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ise genç basketbolcuların daha hızlı geliştirmek istediklerini söyledi.Ligin genç sporcular ile antrenörlerin gelişimine katkı vereceğine değinen Onan, "Heyecan kat sayısı yüksek, zorlu maçlar oynatmak ve genç arkadaşlarımızı daha çabuk geliştirmek istiyoruz. 18 yaşını doldurup A takıma çıkan ancak yer bulamayan 19 yaşındaki arkadaşlarımızın da bir sene daha kendilerini gösterme şansı vermek istedik. Genç antrenörlerimize de heyecan kat sayısı yüksek maçlar oynatarak gelişimlerini sağlamayı hedefliyoruz. Altyapıya ne kadar yatırım yapılırsa basketbolun o kadar gelişeceğine inanıyoruz. Bu ligin masraflarını Türkiye Basketbol Federasyonu olarak biz karşılayacağız. Önümüzdeki süreçte ligimizin bir sponsoru olacağına inanıyorum." diye konuştu.Basketbol Gençler Ligi’nin ilk maçları 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde oynanacak.İlk haftanın maç programı şöyle:30 Eylül Cumartesi:Tofaş-Beşiktaş (Tofaş Spor Salonu)1 Ekim Pazar:Anadolu Efes-Darüşşafaka Basketbol (Ahmet Cömert)TED Ankara Kolejliler-Yeşilgiresun Belediyespor (TED Üniversitesi Prof. Rüştü Yüce)Gelişim Koleji-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Gelişim Koleji)Gaziantep Basketbol-Eskişehir Basket (Şahinbey)Sakarya Büyükşehir Basketbol-Demir İnşaat Büyükçekmece (Sakarya)Türk Telekom-Fenerbahçe Doğuş (Ankara)Banvit-Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor (Caferağa )Uşak Sportif-Galatasaray (Uşak Atatürk)Basketbol Gençler Ligi, 16 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve katılım kriterlerini yerine getiren 4 takım ile toplamda 20 takımın katılımıyla oluşacak.2017-2018 sezonunda Türkiye’nin 11 farklı şehri Basketbol Gençler Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak. Ligde yer alacak olan 20 takım, onarlı iki grup halinde normal sezon maçlarını oynayacak. Grup maçlarından sonra ilk 6’ya giren 12 takım play-off maçları yapacak. Sonrasında da son 4’e kalan takımların katılımıyla dörtlü final karşılaşmaları oynanacak.Lige katılmaya hak kazanan takımlar sezon boyunca kadrolarında 1999 doğumlu 3, 2000 ve 2001 doğumlu 13 oyuncu bulundurabilecek. Takımlar, Basketbol Gelişim Ligi maçlarında yabancı oyuncu oynatamayacak ve teknik ekiplerin tamamının Türk antrenörlerden oluşacak.Ligde yer alan takımların deplasman maçlarında yapacağı yol ve konaklama masraflarının tamamı TBF tarafından karşılanacak.AA