B. B. Erzurumspor Yönetiminden Osman Özköylü’ye tam destek

’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Yönetim kurulu toplantısına katılan, bireysel hatalar nedeniyle istenmeyen sonuçlar alındığını, oyuncuların kendi saha ve seyircisi önünde taraftarlarıyla bütünleşememesinin de başarısızlığın nedenlerinden biri olduğunu aktarmıştır. Gelecek haftalarla ilgili gereken tedbirlerin alınacağı ve herkesin iyi niyetle bunun için daha çok çalıştığını ifade eden hocamız, başarı sözü vermiştir. Kulüp yönetimi olarak, gerek transfer çalışmalarındaki özeni, gerek özverili çalışmaları ve gerekse de başarı için futbolcularla kurduğu diyaloğa inandığımız teknik direktörümüz Osman Özköylü hocamıza, yardımcı antrenörlerimize ve futbolcularımıza olan inancımız ve güvenimiz tamdır.”Her koşulda kulübün yanında yer alan taraftarlara çağırıda bulunulan açıklama şöyle devam etti: “Her zaman bizi destekleyen ve takımına sahip çıkan taraftarlarımızı; hiçbir provokasyona ve baskıya meydan vermeden, sabırla takımlarına destek olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz. Puan kayıpları yaşadık ama sezon uzun bir maraton. Ligin 7’nci haftasındayız. Bu süreç içerisinde bazı yol kazaları yaşanabilir. Eleştiriler elbette eleştiri haktır ve bizim adımıza yol göstericidir. Ancak, sosyal medyadan hakarete varan sözlerin sarf edilmesi, mavi-beyaz sevdalı taraftarlarımıza yakışan bir hareket değildir. Kadromuzdaki tüm oyuncular, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasını layığıyla giymeyi hak etmiş, başarılı oyunculardır. Tüm takımlarda olduğu gibi bizim de bazı futbolcularımızda sakatlıklar ve form düşüklükleri olabilir. Onlarla yaptığımız görüşmelerde de gerekli uyarılarımızı yapıp daha çok çalışma ve başarı sözü aldık.”Yönetim kurulunca yapılan açıklamada turnike sistemlerinin kısa zamanda tamamlanması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, “Fedakâr taraftarlarımızla kenetlenmeyi sabırsızlıkla beklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor, yönetim kurulu olarak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulübümüzün başarısı için var olacağımızı bir kez daha ifade ediyor, başarılı bir sezon geçirilmesini temenni ediyoruz” denildi.