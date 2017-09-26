Aziz Yıldırım soruşturmasında son dakika!

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Savcıilearasındaki vaka için bir "Uzlaştırmacı" tayin edecek. Bu uzlaştırmacı da taraflarla temasa geçerek onların arasını bulmaya çalışacak. Eğer taraflar uzlaşmayı kabul ederse Uzlaştırmacı'nım raporu üzerine savcı takipsizlik kararı verecek ve soruşturma dava açılmadan sonlanmış olacak. Ama taraflar uzlaşmazsa savcı dava açacak.Zira dosyanın uzlaştırmaya gitmiş olması savcının elinde dava açmak için yeterli delil olduğunu gösteriyor. Soruşturmada iki taraf da hem müşteki hem mağdur konumunda...Aziz Yıldırım;için " Bana vurdu, gözlüğüm kırıldı. Ayrıca maça usulsüz seyirci aldı" diye şikayetçi. Eyigüngör de "Aziz Yıldırım bana vurdu, darp etti" diye şikayetçi...Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 253. maddesinde sayılan suçlara dair soruşturmalar tarafların talebine bağlı olmaksızın önce uzlaştırmaya gidiyor. Yıldırım ve Eyigüngör'ün dosyası da bu kabilden...Uzlaştırmacı 30 ile 50 gün içinde bu vakayı çözmek durumunda. Çözemezse dosya savcıya gidecek ve muhtemelen her iki taraf hakkında da dava açılacak.Kaynak: Skorer