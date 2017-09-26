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Atletico Madrid-Chelsea maçı hangi kanalda saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atletico Madrid ile Chelsea galibiyet için kozlarını paylaşacak. Peki, Atletico Madrid-Chelsea maçı hangi kanalda saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...

27 Eylül 2017, Çarşamba 01:52

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası Atletico Madrid-Chelsea maçı ile nefesleri kesecek. İlk maçında Roma ile berabere kalarak Devler Ligi'ne 1 puan ile başlayan Simeone'nin öğrencileri, evinde zafer kazanarak Chelsea'yi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Qarabağ'ı 6-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne fırtına gibi başlayan Conte'li Chelsea ise 2 de 2 yaparak fişi çekmek istiyor. Zorlu maçı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. 

Atletico Madrid-Chelsea maçı hangi kanalda saat kaçta?

Bu akşam TSİ 21:45'te başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 3'den naklen ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler

Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Koke, Gabi, Niguez, Carrasco, Correa, Griezmann

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luis, Cahill, Alonso, Bakayoko, Kante, Zappacosta, Hazard, Pedro, Morata
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İki takım bu maçla birlikte tarihleri boyunca 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda Atletico Madrid 2, Chelsea 1 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Atletico Madrid 9 gol atarken, Chelsea 8 golle karşılık verdi. 

Cüneyt Çakır sahne alıyor

C Grubu’nda İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, sahasında İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşacak. 21.45’teki mücadele, Tivibuspor3’ten canlı olarak ekranlara gelecek. Bu önemli karşılaşmada hakemlik görevini Cüneyt Çakır üstlenecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Fabregas: Costa keşke kalsaydı

İngiltere Premier Ligi’nde Chelsea’de forma giyen Cesc Fabregas, teknik direktör Antonio Conte’nin kadroda düşünmediği ve ardından 57 milyon Pound’a Atletico Madrid’e satılan Diego Costa ile ilgili bir itirafta bulundu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Costa ile iyi bir ilişkimiz vardı. Açıkçası onun takımda kalmasını isterdim. Sahada birbirimizi çok iyi tamamlıyorduk” dedi.
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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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