Atletico Madrid-Chelsea maçı hangi kanalda saat kaçta?

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Paris Saint Germain-Bayern Münih maçı hangi kanalda saat kaçta?

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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda saat kaçta?

'nin ikinci haftasımaçı ile nefesleri kesecek. İlk maçında Roma ile berabere kalarak Devler Ligi'ne 1 puan ile başlayan'nin öğrencileri, evinde zafer kazanarak Chelsea'yi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Qarabağ'ı 6-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne fırtına gibi başlayan'li Chelsea ise 2 de 2 yaparak fişi çekmek istiyor. Zorlu maçıkokartlı hakemimizyönetecek.Bu'te başlayacak karşılaşmaden naklen ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...: Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Koke, Gabi, Niguez, Carrasco, Correa, Griezmann: Courtois, Azpilicueta, David Luis, Cahill, Alonso, Bakayoko, Kante, Zappacosta, Hazard, Pedro, Morataİki takım bu maçla birlikte tarihleri boyunca 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda Atletico Madrid 2, Chelsea 1 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Atletico Madrid 9 gol atarken, Chelsea 8 golle karşılık verdi.C Grubu’nda İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, sahasında İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşacak. 21.45’teki mücadele, Tivibuspor3’ten canlı olarak ekranlara gelecek. Bu önemli karşılaşmada hakemlik görevini Cüneyt Çakır üstlenecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.İngiltere Premier Ligi’nde Chelsea’de forma giyen Cesc Fabregas, teknik direktör Antonio Conte’nin kadroda düşünmediği ve ardından 57 milyon Pound’a Atletico Madrid’e satılan Diego Costa ile ilgili bir itirafta bulundu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Costa ile iyi bir ilişkimiz vardı. Açıkçası onun takımda kalmasını isterdim. Sahada birbirimizi çok iyi tamamlıyorduk” dedi.