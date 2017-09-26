Atletico Madrid-Chelsea maç sonucu: 1-2

C Grubu'nda İspanyol temsilcisikendi sahasında İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu'yi ağırladı.Mücadelede her iki ekip de kontrolü elinden bırakmamaya çalıştı. Karşılaşmada dakikalar 40'ı gösterdiğinde hakem Cüneyt Çakır beyaz noktayı ev sahibi lehine çaldı. Yıldız oyuncu Griezmann topun başına geçti ve ağlarla buluşturmayı başardı. İlk yarı Atletico'nun 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.2. yarıda Chelsea daha atak bir oyun sergiledi ve İspanyol golcüsü59. dakikada skorda dengeyi getiren golü kaydetti. Mücadelede son dakikalarda heyecan dozu bir hayli yüksekti. Conte tüm riskleri aldı ve 82'de Batshuayi'yi oyuna soktu. Belçikalı golcü futbolcu 90'da takımını 2-1'lik galibyete taşıyan golü atmayı başardı.Alınan bu sonuçlapuanını 6'ya yükseltirken,bir puanda kaldı.