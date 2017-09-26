Aslanlar yuvaya döndü

Önceki yıllarda kadroda yer almış ve birçok şampiyonlukta emeği geçen sporcular Özgür Gürbulak, Rodney Hawkins ve Mehmet Türk ile 1’er yıllık sözleşme imzalandı.Ayrıca Polonya A Milli Takımı’nın forveti Krsztof Bandura, genç sporcular Gökhan Coşkun ve Bulut Kodal ile de 1’er yıllık sözleşme imzalanarak yeni şampiyonluklar için mücadele edecek güçlü bir kadro kuruldu.Geçen yılki kadrodan kaptan İsmail Ar, Fikri Gündoğdu, Mete Sarı, Seda Kınalı ve Maşide Cesur’un da sözleşmeleri yenilendi.