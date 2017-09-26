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Ali Şafak Öztürk açıkladı: Leonardo ile anlaşmak üzereyiz!

Teknik adam arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Brezilyalı teknik adam Leonardo ile anlaşmak üzere.

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Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışlarını sürdüren Antalyaspor yeni hocasını buldu.

Antalyaspor, Brezilyalı teknik adam Leonardo ile anlaştı. Leonardo, Antalyaspor - Osmanlıspor maçını Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'le beraber tribünden takip etti.

''İki yıllık anlaşma yapacağız''

beIN Sports'a konuşan Ali Şafak Öztürk, ''Böyle bir hoca için büyük bir araştırma yaptık. İsimlere bakınca kolay bir takım değiliz. Bu takımı taşıyabilecek kariyere sahip genç, ofansif futbol oynatan, kariyeri güçlü bir teknik adam istedik. İstediğimiz gibi bir hoca bulduk. İki yıllık sözleşme yapacağız'' ifadelerini kullandı.

Daha önce Milan ve Inter gibi iki dev kulüpte teknik direktörlük yapan Leonardo, son olarak Paris Saint-Germain'de sportif direktörlük görevini üstlenmişti.

Leonardo, başta Ibrahimovic olmak üzere birçok yıldızın PSG'ye transferinde büyük rol oynamıştı.
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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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