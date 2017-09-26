Ali Şafak Öztürk açıkladı: Leonardo ile anlaşmak üzereyiz!

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Leonardo, Antalyaspor - Osmanlıspor maçını izledi

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Antalyaspor-Osmanlıspor maç sonucu: 3-0

'la yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışlarını sürdürenyeni hocasını buldu.Antalyaspor, Brezilyalı teknik adamile anlaştı. Leonardo, Antalyaspor -maçını Antalyaspor Başkanı'le beraber tribünden takip etti.beIN Sports'a konuşan Ali Şafak Öztürk, ''Böyle bir hoca için büyük bir araştırma yaptık. İsimlere bakınca kolay bir takım değiliz. Bu takımı taşıyabilecek kariyere sahip genç, ofansif futbol oynatan, kariyeri güçlü bir teknik adam istedik. İstediğimiz gibi bir hoca bulduk. İki yıllık sözleşme yapacağız'' ifadelerini kullandı.Daha önce Milan ve Inter gibi iki dev kulüpte teknik direktörlük yapan Leonardo, son olarak Paris Saint-Germain'de sportif direktörlük görevini üstlenmişti.Leonardo, başta Ibrahimovic olmak üzere birçok yıldızın PSG'ye transferinde büyük rol oynamıştı.