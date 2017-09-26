‘Acılardan ders çıkardık’

’nin teknik patronu, geride kalan 6 haftanın değerlendirmesini yaptı., “Sezon bizim için iyi başlamadı. Acılar çektik. Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Medya bizleri yerden yere vurdu. Yönetim arkamızda durdu, ben de eleştirilere göğüs gerdim” dedi.Başarılı teknik adam, yaptıkları transferlere değinerek, “Sabırlı bir şekilde hareket ettik. İstediğimiz oyuncuları en uygun şartlarda almak için çalıştık.ile yaptığımızanlaşmasına uyarak bütçemizi aşmadık. Son yaptığımtransferi ise nokta atışı oldu. Beklentilerimize yanıt vereceğini ilk haftadan gösterdi” diye konuştu. Aykut Kocaman, Aytemiz Alanya galibiyetinin ardından’ı da yenmeyi başararak ayağa kalktıklarını ve lige tutunduklarını söyledi., “Şimdiile oynayacağız. Derbideki ciddiyetimizi sürdürmemiz şart. Daha sonra milli ara ve Malatya maçımız var. 9. haftadaki derbiye kadar Galatasaray’ın da puan kaybı yaşamasını bekleyeceğiz. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele ligin düğümünü çözecek” ifadelerini kullandı.