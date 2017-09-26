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‘Acılardan ders çıkardık’

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık. Sonuçta ayağa kalkmayı başardık” dedi.

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Fenerbahçe’nin teknik patronu, geride kalan 6 haftanın değerlendirmesini yaptı.

Aykut Kocaman, “Sezon bizim için iyi başlamadı. Acılar çektik. Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Medya bizleri yerden yere vurdu. Yönetim arkamızda durdu, ben de eleştirilere göğüs gerdim” dedi.

‘Janssen, nokta atışı’

Başarılı teknik adam, yaptıkları transferlere değinerek, “Sabırlı bir şekilde hareket ettik. İstediğimiz oyuncuları en uygun şartlarda almak için çalıştık. UEFA ile yaptığımız FFP anlaşmasına uyarak bütçemizi aşmadık. Son yaptığım Janssen transferi ise nokta atışı oldu. Beklentilerimize yanıt vereceğini ilk haftadan gösterdi” diye konuştu. Aykut Kocaman, Aytemiz Alanya galibiyetinin ardından Beşiktaş’ı da yenmeyi başararak ayağa kalktıklarını ve lige tutunduklarını söyledi.

‘Aynı ciddiyetle devam’

Aykut Kocaman, “Şimdi Akhisar ile oynayacağız. Derbideki ciddiyetimizi sürdürmemiz şart. Daha sonra milli ara ve Malatya maçımız var. 9. haftadaki derbiye kadar Galatasaray’ın da puan kaybı yaşamasını bekleyeceğiz. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele ligin düğümünü çözecek” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun

 




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »