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3 yıldıza imza töreni

Fenerbahçe’nin son transferleri Luis Neto ve Vincent Janssen için bugün gecikmeli imza töreni düzenlenecek.

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Fenerbahçe’nin son transferleri Luis Neto ve Vincent Janssen için bugün gecikmeli imza töreni düzenlenecek.

Bu ikilinin yanı sıra FIFA’nın geç onay vermesi nedeniyle transferi geçtiğimiz hafta resmiyet kazanan Eljif Elmas da törende hazır bulunacak. Ülker Stadı’ndaki organizasyon saat 13.00’te başlayacak.

Eljif Elmas'ın lisansı çıktı

Sarı-Lacivertliler’de transferi geciktiği için A takım kadrosuna ismi bildirilemeyen Eljif Elmas’ın tüm evrakları TFF’ye bildirilmişti. Genç oyuncunun lisansı dün çıktı ve TFF’nin internet sitesindeki Fenerbahçe kadrosunda yer aldı. Elmas, ocak ayına kadar sadece U21 takımının formasını giyebilecek.

 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »