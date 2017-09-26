3 yıldıza imza töreni

’nin son transferleriveiçin bugün gecikmeli imza töreni düzenlenecek.Bu ikilinin yanı sıra FIFA’nın geç onay vermesi nedeniyle transferi geçtiğimiz hafta resmiyet kazanan Eljif Elmas da törende hazır bulunacak. Ülker Stadı’ndaki organizasyon saat 13.00’te başlayacak.Sarı-Lacivertliler’de transferi geciktiği için A takım kadrosuna ismi bildirilemeyen Eljif Elmas’ın tüm evrakları TFF’ye bildirilmişti. Genç oyuncunun lisansı dün çıktı ve TFF’nin internet sitesindeki Fenerbahçe kadrosunda yer aldı. Elmas, ocak ayına kadar sadece U21 takımının formasını giyebilecek.