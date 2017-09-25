Zeljko Obradovic: "Biz büyük bir kulübün parçasıyız."

'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan'ta baş antrenör, maç sonunda açıklamalarda bulundu.Turnuva performansına değinen Obradovic: "Bu turnuva bizim için çok iyi oldu. Her gün kendimizi biraz daha geliştirmeye çalıştık. Çok fazla antrenman yapamadan maçlara çıktık. Bu oyuncular için de, bizim için de kolay değildi. Önümüzdeki üç maçta kesinlikle farklı oyuncuları biraz daha dinlendireceğiz. Bizim için en önemlisi iki uzatmaya giden ilk maçtan, bugünkü maça kadar takımın tavrının harika olmasıydı. Tabii ki çok çok fazla şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Ama bu, bir geceden sabaha değişebilecek bir şey değil. Önümüzdeki günlerde de reaksiyon vereceğiz. Toplantı yapacağız, maçlar oynayacağız. İstanbul'a döndükten sonra da kendimizi yeni sezona hazırlamaya çalışacağız." şeklinde görüşlerini belirtti.Başkan Aziz Yıldırım'ın final maçı için Zadar'a gelmesine de değinen Obradovic: "Çok mutluyum çünkü hem Başkanımızın, hem de bizim için buraya gelenlerin desteği çok önemliydi. Maçtan önce de, sonra da soyunma odasına geldiler. Oyunculara merhaba dediler, sonunda tebrik ettiler. Bize bu şekilde destek olmaları çok önemli, bunun için çok teşekkür ediyorum. Biz büyük bir kulübün parçasıyız. Bu tür atmosferlerin devam etmesi lazım." dedi.