‘Yüzde 100 hazırız’

formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatan, dün basın toplantısında açıklamalarda bulundu.’i yenmek için sahaya çıkacaklarını belirten 26 yaşındaki golcü, “Leipzig maçına yüzde yüz hazırız. İnşallah 6 puana yükseltip gruptaki liderliğimizi sürdürmek istiyoruz” dedi. Peş peşe attığı klas gollerle dikkat çeken Tosun, “Her gol güzeldir. Jeneriklik olunca daha iyi oluyor. İnşallah gol atarım ve takımım galip gelir. Jeneriklik olmasına gerek yok, top fileye girsin ve takımım galip gelsin. Takımdaki motivasyon yüksek” dedi.