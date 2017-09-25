Yuvada 40 bin Kartal

İlişkili Haber

Beşiktaş - Leipzig maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Siyah-Beyazlılar, bu akşam’ta oynayacaklarımaçında taraftarının desteğini sonuna kadar arkalarında hissedecek.G Grubu ikinci mücadelesi öncesinde geçen hafta satışa sunulan biletlerin tamamını tüketen Beşiktaşlı futbolseverler, stadyumun tamamını dolduracak. 30 bini kombineli, 10 bini de biletli olmak üzere dev statta 40 bin Kartal’ın olması bekleniyor. Maçın başından itibaren takımlarına desteğe başlayacak olan Beşiktaşlı futbolseverler, takımlarının arkasında maç boyunca itici güç olacak. Yapacakları tezahüratlarla Leipzig’li oyuncuları baskı altına almaya çalışacak olan taraftarlar, hazırladıkları pankartlarla ise görsel bir şölen sunacak.