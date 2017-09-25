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Yuvada 40 bin Kartal

Leipzig maçının biletlerini günler öncesinden tüketen Siyah-Beyazlılar, bu akşam Vodafone Park’ı karnaval alanına çevirecek. Tribünleri tıklım tıklım dolduracak olan taraftarlar, takımlarının arkasındaki itici güç olacak.

26 Eylül 2017, Salı 10:11

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Siyah-Beyazlılar, bu akşam Vodafone Park’ta oynayacakları RB Leipzig maçında taraftarının desteğini sonuna kadar arkalarında hissedecek.

G Grubu ikinci mücadelesi öncesinde geçen hafta satışa sunulan biletlerin tamamını tüketen Beşiktaşlı futbolseverler, stadyumun tamamını dolduracak. 30 bini kombineli, 10 bini de biletli olmak üzere dev statta 40 bin Kartal’ın olması bekleniyor. Maçın başından itibaren takımlarına desteğe başlayacak olan Beşiktaşlı futbolseverler, takımlarının arkasında maç boyunca itici güç olacak. Yapacakları tezahüratlarla Leipzig’li oyuncuları baskı altına almaya çalışacak olan taraftarlar, hazırladıkları pankartlarla ise görsel bir şölen sunacak.
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    3- 4
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23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
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25 Eylül 2017 Pazartesi

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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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