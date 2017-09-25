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Werner’e dikkat!

Kupa 1’de bu akşam Beşiktaş’la karşı karşıya gelecek olan RB Leipzig’te ön plana, takımın 21 yaşındaki golcüsü Timo Werner çıkıyor... Bu sezon 8 maçta 6 gollük performans sergileyen Werner, rakibin hızlı hücum ataklarının kilit ismi...

26 Eylül 2017, Salı 10:10

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Devler Ligi’nde bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak RB Leipzig, Almanya Bundesliga’da bu sezon inişli çıkışlı bir görüntü sergiliyor. Geçen sezonki başarılı görüntülerinin ardından ana kadrosunu korumayı başaran Alman ekibi, bu dönemde çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Özellikle hücum hattında oldukça etkili bir takım olan Leipzig’in ön plana çıkan isimlerinin başında Timo Werner geliyor. 21 yaşındaki genç yıldız, 8 maçta 6 gollük performansıyla takımının en dikkat edilmesi gereken ismi...

Bruma kulübede

Kalçasındaki sakatlığını atlatan ve Beşiktaş karşısında forma giymesi beklenen Naby Keita, takımın bir diğer önemli ismi... Orta sahanın dinamosu olan Gineli futbolcu, bu sezon 5 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı. Öte yandan genç oyunculardan kurulu olmasıyla bilinen Leipzig’te, Galatasaray’ın eski oyuncusu Bruma da forma giyiyor. Ancak teknik direktör Ralph Hasenhüttl, Portekizli futbolcuyu ilk 11’de değil de hamle oyuncusu olarak görüyor.

'Onlardan çekinmiyoruz’

Vodafone Park’ta oynanacak mücadele öncesi Alman ekibinin yıldız oyuncusu Timo Werner, Beşiktaş’tan çekinmediklerini söyledi. 21 yaşındaki forvet, “İstanbul’a Beşiktaş maçına korkmadan, cesaretle çıkacağız. Şampiyonlar Ligi’ndeki takımların Bundesliga’daki birçok takımdan daha kaliteli olduğunu biliyoruz. Ama onlar da kesinlikle Borussia Dortmund ya da Bayern Münih gibi değiller. Bunu biliyoruz. Onlardan çekinmiyoruz” diye konuştu.
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2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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