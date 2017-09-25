Werner’e dikkat!

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Beşiktaş - Leipzig maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Devler Ligi’nde bu akşam’a konuk olacak, Almanya Bundesliga’da bu sezon inişli çıkışlı bir görüntü sergiliyor. Geçen sezonki başarılı görüntülerinin ardından ana kadrosunu korumayı başaran Alman ekibi, bu dönemde çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Özellikle hücum hattında oldukça etkili bir takım olan Leipzig’in ön plana çıkan isimlerinin başındageliyor. 21 yaşındaki genç yıldız, 8 maçta 6 gollük performansıyla takımının en dikkat edilmesi gereken ismi...Kalçasındaki sakatlığını atlatan ve Beşiktaş karşısında forma giymesi beklenen, takımın bir diğer önemli ismi... Orta sahanın dinamosu olan Gineli futbolcu, bu sezon 5 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı. Öte yandan genç oyunculardan kurulu olmasıyla bilinen Leipzig’te, Galatasaray’ın eski oyuncusu Bruma da forma giyiyor. Ancak teknik direktör, Portekizli futbolcuyu ilk 11’de değil de hamle oyuncusu olarak görüyor.’ta oynanacak mücadele öncesi Alman ekibinin yıldız oyuncusu, Beşiktaş’tan çekinmediklerini söyledi. 21 yaşındaki forvet, “İstanbul’a Beşiktaş maçına korkmadan, cesaretle çıkacağız. Şampiyonlar Ligi’ndeki takımların Bundesliga’daki birçok takımdan daha kaliteli olduğunu biliyoruz. Ama onlar da kesinlikle Borussia Dortmund ya da Bayern Münih gibi değiller. Bunu biliyoruz. Onlardan çekinmiyoruz” diye konuştu.