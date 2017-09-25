UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 27 Eylül Çarşamba günü Kazakistan'ın Kairat Almaty ile Rusya'nın Krasnodar Genç takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi 1.Tur maçını yönetecek.Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Merkez Stadyum'unda TSİ 16.00'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kazakistan Futbol Federasyonundan Daniyar Sakhi olacak.