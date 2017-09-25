UEFA’dan Erol Ersoy ve Sabri Çelik’e görev

UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Gençlik Ligi G Grubu’nda yarın Beşiktaş ile Almanya temsilcisi Leipzig arasında oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.UEFA gözlemcisi Sabri Çelik de UEFA Gençlik Ligi birinci turunda yarın Bursaspor ile Gürcistan’ın Saburtalo takımı arasında oynanacak müsabakada hakem gözlemcisi olacak.Bursa Atatürk Stadı’nda yapılacak karşılaşma, saat 17.00’de oynanacak.