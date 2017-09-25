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UEFA’dan Erol Ersoy ve Sabri Çelik’e görev

UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Gençlik Ligi G Grubu’nda yarın Beşiktaş ile Almanya temsilcisi Leipzig arasında oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

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UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Gençlik Ligi G Grubu’nda yarın Beşiktaş ile Almanya temsilcisi Leipzig arasında oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.

UEFA gözlemcisi Sabri Çelik de UEFA Gençlik Ligi birinci turunda yarın Bursaspor ile Gürcistan’ın Saburtalo takımı arasında oynanacak müsabakada hakem gözlemcisi olacak.

Bursa Atatürk Stadı’nda yapılacak karşılaşma, saat 17.00’de oynanacak.
 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »