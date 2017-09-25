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Trabzonspor'da bilinmezliğin adresi: Stoper...

Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal kadroda zaman zaman değişikliklere giderek tüm oyuncularını görmek ve kendilerini küstürmemek için uğraşıyor ama henüz asları belli olmayan bir mevki varsa orası da stoper!

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Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal kadroda zaman zaman değişikliklere giderek tüm oyuncularını görmek ve kendilerini küstürmemek için uğraşıyor ama henüz asları belli olmayan bir mevki varsa orası da stoper!

Normal şartlarda Durica-Uğur ikilisini oynatan, ancak Uğur’u son dönemde formsuzluğu sebebiyle kulübeye çeken Yanal’ın Durica’ya partner olarak yeni transfer ve Slovak futbolcunun aynı zamanda vatandaşı Hubocan’ı sahaya sürmesi bekleniyordu. Olmadı. Geride kalan haftalarda Mustafa Akbaş ve hatta asıl mevkisi ön libero-orta saha olan Okay bile savunmanın göbeğinde değerlendirildi.

Asıl mesaj Yanal’a

Bu tablo yöneticilerin de dikkatini çekmiş durumda. Bordo-Mavili idarecilerin Başkan Muharrem Usta ile yaptıkları görüşmelerde, “Biz stoper ihtiyacı var diye biliyorduk. Bunun için de takviye yapıldı. Ancak yeni oyuncu (Hubocan) süre alamazken farklı bölgelerin futbolcuları sahaya çıkıyor. En çok da bu bölgede sıkıntı yaşıyoruz. Hocanın bu konudaki fikirlerini merak ediyoruz” sözleriyle başkan üzerinden Yanal’a seslendiği ortaya çıktı.

 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »