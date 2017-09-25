Trabzonspor'da bilinmezliğin adresi: Stoper...

’da teknik direktörkadroda zaman zaman değişikliklere giderek tüm oyuncularını görmek ve kendilerini küstürmemek için uğraşıyor ama henüz asları belli olmayan bir mevki varsa orası da stoper!Normal şartlarda Durica-Uğur ikilisini oynatan, ancak Uğur’u son dönemde formsuzluğu sebebiyle kulübeye çeken Yanal’ın Durica’ya partner olarak yeni transfer ve Slovak futbolcunun aynı zamanda vatandaşı Hubocan’ı sahaya sürmesi bekleniyordu. Olmadı. Geride kalan haftalardave hatta asıl mevkisi ön libero-orta saha olan Okay bile savunmanın göbeğinde değerlendirildi.Bu tablo yöneticilerin de dikkatini çekmiş durumda. Bordo-Mavili idarecilerin Başkan Muharrem Usta ile yaptıkları görüşmelerde, “Biz stoper ihtiyacı var diye biliyorduk. Bunun için de takviye yapıldı. Ancak yeni oyuncu () süre alamazken farklı bölgelerin futbolcuları sahaya çıkıyor. En çok da bu bölgede sıkıntı yaşıyoruz. Hocanın bu konudaki fikirlerini merak ediyoruz” sözleriyle başkan üzerinden Yanal’a seslendiği ortaya çıktı.