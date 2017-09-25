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Trabzon'da hedef Dolmabahçe!

Trabzonspor’un kurmayları, Beşiktaş maçı öncesinde İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıdan, “Hoca ve takımın arkasında duralım. İstanbul’da her şey değişebilir” sonucu çıktı. Her ne kadar futbolcularını eleştirse dahi Yanal da yönetime, “Herkes çok üzgün ve hatalarının farkında. Şehrin havasını değiştirecek bir fırsat var; o da Beşiktaş” mesajlarını gönderdi.

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Aytemiz Alanya karşısında 3-0’dan 4-3’lük bir yenilgi alan ve tarihinde ilk kez böyle bir şok yaşayan Trabzonspor’da krize Beşiktaş arası verilmiş durumda. Bunda, yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal’ın yaptığı görüşmenin sonucunda çıkan kararlar başrolü oynuyor. Karadeniz ekibinin başkanı Muharrem Usta ile yakın çalışma arkadaşlarının önceki gün ve dün İstanbul’da bir araya geldiği, yol haritasının da burada şekillendiği öğrenildi. O görüşmede Başkan Usta’nın, “Daha ligin başındayız. Negatif düşünmeye gerek yok. Bu takıma daha da olumsuz yansır. Hocamızın ve futbolcularımızın arkasında duralım, destek olalım. Şu an için en çok ihtiyacımız olan şey bu. Çünkü Beşiktaş maçıyla beraber her şeyi değiştirebiliriz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Koşulsuz bir şans

Trabzonspor Başkanı’nın teknik direktör Ersun Yanal ile de sık sık görüştüğü ve gelişmeler hakkında bilgi alış-verişi yapıldığı belirtildi. Her ne kadar öğrencilerini net bir dille eleştirmiş olsa da Yanal’ın yönetime karşı tavır değişikliği yaptığı ve “Ne ceza ne de daha radikal kararlar şu an için bizim ihtiyacımız olan şey değil. Oyuncularımın da yaşanan o geceden ve şu an bulunduğumuz noktadan dolayı çok rahatsız olduğunu biliyorum. Kendilerini affettirmeleri için hepsine koşulsuz olarak bir şans vermek istiyorum” dediği bildirildi.

Formülleri veriyorlar

Beşiktaş ise Vodafone Park’ta oynanacak kritik 90 dakika öncesinde takımın kaptanları ve deneyimli isimleri de devreye girmiş durumda. Onur Kıvrak, Burak Yılmaz, Olcay, Kucka ve Sosa gibi daha önce bu tip hüsranlar yaşayıp atlatmış yıldızlar, takım arkadaşlarına krizden çıkış formüllerini anlatıyor. Bu tavırlarıyla teknik direktör Ersun Yanal’ın en büyük yardımcısı haline gelen tecrübeli kramponların İstanbul’daki kapışma öncesinde özel bir konuşma yapması da olasılık dahilinde.
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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »