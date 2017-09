Trabzon'da hedef Dolmabahçe!

İlişkili Haber

karşısında 3-0’dan 4-3’lük bir yenilgi alan ve tarihinde ilk kez böyle bir şok yaşayan Trabzonspor ’da krize Beşiktaş arası verilmiş durumda. Bunda, yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal’ın yaptığı görüşmenin sonucunda çıkan kararlar başrolü oynuyor. Karadeniz ekibinin başkanı Muharrem Usta ile yakın çalışma arkadaşlarının önceki gün ve dün İstanbul’da bir araya geldiği, yol haritasının da burada şekillendiği öğrenildi. O görüşmede Başkan Usta’nın, “Daha ligin başındayız. Negatif düşünmeye gerek yok. Bu takıma daha da olumsuz yansır. Hocamızın ve futbolcularımızın arkasında duralım, destek olalım. Şu an için en çok ihtiyacımız olan şey bu. Çünkü Beşiktaş maçıyla beraber her şeyi değiştirebiliriz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.Başkanı’nın teknik direktörile de sık sık görüştüğü ve gelişmeler hakkında bilgi alış-verişi yapıldığı belirtildi. Her ne kadar öğrencilerini net bir dille eleştirmiş olsa da Yanal’ın yönetime karşı tavır değişikliği yaptığı ve “Ne ceza ne de daha radikal kararlar şu an için bizim ihtiyacımız olan şey değil. Oyuncularımın da yaşanan o geceden ve şu an bulunduğumuz noktadan dolayı çok rahatsız olduğunu biliyorum. Kendilerini affettirmeleri için hepsine koşulsuz olarak bir şans vermek istiyorum” dediği bildirildi.ise’ta oynanacak kritik 90 dakika öncesinde takımın kaptanları ve deneyimli isimleri de devreye girmiş durumda. Onur Kıvrak, Burak Yılmaz, Olcay, Kucka ve Sosa gibi daha önce bu tip hüsranlar yaşayıp atlatmış yıldızlar, takım arkadaşlarına krizden çıkış formüllerini anlatıyor. Bu tavırlarıyla teknik direktör Ersun Yanal’ın en büyük yardımcısı haline gelen tecrübeli kramponların İstanbul’daki kapışma öncesinde özel bir konuşma yapması da olasılık dahilinde.