Toroslar Belediyespor sezona galibiyetle başladı

Hafta sonu, deplasmanda oynadığı ligin ilk maçında Kuva Milliye Spor’u 1-0 mağlup eden Toroslar Belediyespor, sezona galibiyetle merhaba dedi.Çağdaşkent Mahallesi’ndeki 3 Ocak Spor Kompleksi’nde gerçekleşen karşılaşmayı; Toroslar Belediye ve Spor Kulübü Başkanı Hamit Tuna taraftarlarla birlikte izledi.Maçın ilk yarısına hızlı başlayan Toroslar Belediyespor, geliştirdiği atakların sonucunu ikinci yarıda aldı. Toroslar Belediyespor, 72’inci dakikada Ramazan Zengin’in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda gol olmayınca maç, Toroslar Belediyespor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Sahadan 3 puanla ayrılan Toroslar Belediyespor, aldığı bu sonuçla Lig’in 4’üncü sırasında yer aldı.Maçın ardından bir açıklama yapan Toroslar Belediye ve Spor Kulübü Başkanı Hamit Tuna, teknik heyete ve sporculara oynanan futboldan dolayı teşekkür ederek, galibiyet serisinin önümüzdeki haftalarda da süreceğine inandıklarını söyledi.Başkan Tuna; “Süper Amatör Lig’de mücadele eden Toroslar Belediyesporumuz, sezonun ilk maçında Kuvayi Milliye Spor ile karşılaştı. Mücadele azmi içerisinde amatör spora yakışan güzel bir maç oldu ve takımımız 1-0 galip geldi.Tüm takımlarımıza yeni başlayan bu Lig’de başarılar diliyorum. Allah, sakatsız güzel bir sezon geçirmeyi nasip eylesin. Ortaya koydukları futbol ve galibiyetten dolayı da tüm ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.Toroslar Belediyespor, sezonun ikinci maçında; 01 Ekim Pazar Günü saat:16.00’da Koray Aydın Stadı’nda Mersin Yol Spor’u ağırlayacak.