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Toroslar Belediyespor sezona galibiyetle başladı

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Toroslar Belediyespor, 2017-2018 sezonun ilk karşılaşmasını Kuvayi Milliye spor ile yaptı.

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Hafta sonu, deplasmanda oynadığı ligin ilk maçında Kuva Milliye Spor’u 1-0 mağlup eden Toroslar Belediyespor, sezona galibiyetle merhaba dedi.

Çağdaşkent Mahallesi’ndeki 3 Ocak Spor Kompleksi’nde gerçekleşen karşılaşmayı; Toroslar Belediye ve Spor Kulübü Başkanı Hamit Tuna taraftarlarla birlikte izledi.

Maçın ilk yarısına hızlı başlayan Toroslar Belediyespor, geliştirdiği atakların sonucunu ikinci yarıda aldı. Toroslar Belediyespor, 72’inci dakikada Ramazan Zengin’in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda gol olmayınca maç, Toroslar Belediyespor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Sahadan 3 puanla ayrılan Toroslar Belediyespor, aldığı bu sonuçla Lig’in 4’üncü sırasında yer aldı.

Maçın ardından bir açıklama yapan Toroslar Belediye ve Spor Kulübü Başkanı Hamit Tuna,  teknik heyete ve sporculara oynanan futboldan dolayı teşekkür ederek, galibiyet serisinin önümüzdeki haftalarda da süreceğine inandıklarını söyledi.

Başkan Tuna; “Süper Amatör Lig’de mücadele eden Toroslar Belediyesporumuz, sezonun ilk maçında Kuvayi Milliye Spor ile karşılaştı. Mücadele azmi içerisinde amatör spora yakışan güzel bir maç oldu ve takımımız 1-0 galip geldi.Tüm takımlarımıza yeni başlayan bu Lig’de başarılar diliyorum. Allah, sakatsız güzel bir sezon geçirmeyi nasip eylesin. Ortaya koydukları futbol ve galibiyetten dolayı da tüm ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.

Toroslar Belediyespor, sezonun ikinci maçında;  01 Ekim Pazar Günü saat:16.00’da Koray Aydın Stadı’nda Mersin Yol Spor’u ağırlayacak.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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