Tolga Ciğerci attıkça şaşırtıyor!

Galatasaray
kadrosundaki yeniden yapılandırma işlemi başladığında, üstü çizilen, adı ilk 11’in hiçbir yerinde bulunmayan isimlerden biriydi Tolga Ciğerci
. Bir ara satış listesindeydi, hocası Tudor’un sisteminde idareten yer alıyordu. Ancak lige öyle bir başlangıç yaptı ve devamını öyle bir getirdi ki, rotasyon oyuncusu olmak bir yana, vazgeçilmezler, hatta kurtarıcılar arasına girdi.
Top kayıpları devam etse de...
6 haftada attığı 5 golle krallık yarışında takım arkadaşı Gomis
’i takip eden 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, geçen yılki halinden eser yok. Dağlara taşlara vuran Tolga, artık hedefi bulmaya, buldukça atmaya ve attıkça şaşırtmaya devam ediyor. Yine maç içinde tuhaf top kayıpları yapıyor, takımını riske atan hataları oluyor ama o hırsından hiçbir şey kaybetmiyor. Tıpkı Bursa deplasmanında olduğu gibi...
Hedef tahtasında Tudor varken...
Herkesin, “Oyundan o çıksın” dediği Tolga, onun üzerinden Tudor’u eleştirmeye hazırlanan birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratarak öyle nefis bir gole imzasını attı ki, bir kez daha takımını zirvede tutan oyuncu olmayı başardı. İşte Tolga’nın bu sezonki ilginç ve parmak ısırtan performansından öne çıkan notlar:
Maliyetini çıkardı
Tolga’nın yıllık ücreti 2 milyon Euro, yani 8 milyon Lira’nın üzerinde. TFF, Süper Lig kulüplerine galibiyet başına yaklaşık 2.5 milyon Lira ödüyor. 25 yaşındaki futbolcunun 3 galibiyete golleriyle doğrudan katkı vererek, bir anlamda kulübün 7.5 milyon Lira kazanmasını sağladı ve maliyetini çıkarmış oldu.
Avrupa’nın en iyisi
Üst düzey Avrupa liglerine bakıldığında, Tolga Ciğerci 6 haftada bulduğu 5 golle, orta saha oyuncuları arasında lider durumda.
Şut isabetleri
Tolga Ciğerci geçen sezon 24 maçta toplam 43 şut çekerken, sadece 8 vuruşta kaleyi tutturabilmişti. Milli futbolcu bu sezon 6 maçta 16 şut denedi, bunların 10’u kaleyi buldu ve 5’i golle sonuçlandı.
Koşu mesafesi
Hiçbir maçta takımın en çok koşan oyuncusu unvanını kaptırmayan Tolga Ciğerci, Bursaspor deplasmanında da 12 bin 370 metre koşarak sınırları zorlamayı başardı.
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