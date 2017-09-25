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Tolga Ciğerci attıkça şaşırtıyor!

Her maç 12 km’nin altına düşmeyen koşu mesafesi... Orta sahanın her bölgesinde oynayabilme özelliği... 6 haftada attığı 5 gol... Herkesin ‘oyundan ilk çıkacak futbolcu’ adayı Tolga Ciğerci atmaya, attıkça şaşırtmaya devam ediyor.

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Galatasaray kadrosundaki yeniden yapılandırma işlemi başladığında, üstü çizilen, adı ilk 11’in hiçbir yerinde bulunmayan isimlerden biriydi Tolga Ciğerci. Bir ara satış listesindeydi, hocası Tudor’un sisteminde idareten yer alıyordu. Ancak lige öyle bir başlangıç yaptı ve devamını öyle bir getirdi ki, rotasyon oyuncusu olmak bir yana, vazgeçilmezler, hatta kurtarıcılar arasına girdi.

Top kayıpları devam etse de...

6 haftada attığı 5 golle krallık yarışında takım arkadaşı Gomis’i takip eden 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, geçen yılki halinden eser yok. Dağlara taşlara vuran Tolga, artık hedefi bulmaya, buldukça atmaya ve attıkça şaşırtmaya devam ediyor. Yine maç içinde tuhaf top kayıpları yapıyor, takımını riske atan hataları oluyor ama o hırsından hiçbir şey kaybetmiyor. Tıpkı Bursa deplasmanında olduğu gibi... 

Hedef tahtasında Tudor varken...

Herkesin, “Oyundan o çıksın” dediği Tolga, onun üzerinden Tudor’u eleştirmeye hazırlanan birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratarak öyle nefis bir gole imzasını attı ki, bir kez daha takımını zirvede tutan oyuncu olmayı başardı. İşte Tolga’nın bu sezonki ilginç ve parmak ısırtan performansından öne çıkan notlar:

Maliyetini çıkardı

Tolga’nın yıllık ücreti 2 milyon Euro, yani 8 milyon Lira’nın üzerinde. TFF, Süper Lig kulüplerine galibiyet başına yaklaşık 2.5 milyon Lira ödüyor. 25 yaşındaki futbolcunun 3 galibiyete golleriyle doğrudan katkı vererek, bir anlamda kulübün 7.5 milyon Lira kazanmasını sağladı ve maliyetini çıkarmış oldu.

Avrupa’nın en iyisi

Üst düzey Avrupa liglerine bakıldığında, Tolga Ciğerci 6 haftada bulduğu 5 golle, orta saha oyuncuları arasında lider durumda.

Şut isabetleri

Tolga Ciğerci geçen sezon 24 maçta toplam 43 şut çekerken, sadece 8 vuruşta kaleyi tutturabilmişti. Milli futbolcu bu sezon 6 maçta 16 şut denedi, bunların 10’u kaleyi buldu ve 5’i golle sonuçlandı.

Koşu mesafesi

Hiçbir maçta takımın en çok koşan oyuncusu unvanını kaptırmayan Tolga Ciğerci, Bursaspor deplasmanında da 12 bin 370 metre koşarak sınırları zorlamayı başardı.

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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »