Tofaş, Paunic'i kadrosuna kattı

Ülkemizi 7DAYS EuroCup'ta temsil etmeye hazırlanan, en önemli oyuncularından'ın sakatlığı sonrası transfer arayışlarına girmişti.Sonraki süreçte'nin de sakatlandığı Tofaş, daha önce ligimizde Gaziantep Basketbol forması giyenile anlaşmış fakat daha sonra oyuncuya NBA'den gelen teklifle transfer gerçekleşmemişti.Oyuncu arayışlarını sürdüren Tofaş, geçtiğimiz sezon İspanya'da Fuenlabrada formasıyla mücadele eden'i kadrosuna kattı.Paunic, geçtiğimiz sezon da EuroCup'ta Fuenlabrada formasıyla mücadele etmiş ve 14 karşılaşmada 11.9 sayı, 1.4 ribaunt, 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.