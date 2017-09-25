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Tofaş, Paunic'i kadrosuna kattı

Tony Crocker ve Pierra Henry'nin sakatlıkları nedeniyle transfer arayışında olan Tofaş, Sırp oyuncu Ivan Paunic'i kadrosuna kattı.

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Ülkemizi 7DAYS EuroCup'ta temsil etmeye hazırlanan Tofaş, en önemli oyuncularından Tony Crocker'ın sakatlığı sonrası transfer arayışlarına girmişti.

Sonraki süreçte Pierra Henry'nin de sakatlandığı Tofaş, daha önce ligimizde Gaziantep Basketbol forması giyen Andrew Rautins ile anlaşmış fakat daha sonra oyuncuya NBA'den gelen teklifle transfer gerçekleşmemişti. 

Oyuncu arayışlarını sürdüren Tofaş, geçtiğimiz sezon İspanya'da Fuenlabrada formasıyla mücadele eden Ivan Paunic'i kadrosuna kattı. 

Paunic, geçtiğimiz sezon da EuroCup'ta Fuenlabrada formasıyla mücadele etmiş ve 14 karşılaşmada 11.9 sayı, 1.4 ribaunt, 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.  




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »