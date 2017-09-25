TOFAŞ, Ivan Paunic ile anlaştı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon öncesi Ivan Paunic ile 2 aylık anlaşma imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursa temsilcisinin İspanya 1. Lig ekiplerinden Montakit Fuenlabrada’da forma giyen Sırp Paunic’i, 2017-2018 sezonu öncesi 2 aylığına renklerine bağladı.Paunic, geçtiğimiz sezon 29 lig maçında ortalama 10,3 sayı, 2,4 ribaunt ve 1,2 asistlik performans sergiledi.AA