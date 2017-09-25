Timo Werner: Beşiktaş, Dortmund veya Bayern değil!

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Mahmut Uslu Caner Erkin'e neden tepki gösterdi? İşte o gerçek...

2. maçında 26 Eylül Salı günüekibiile karşılaşacak.Leipzig'in yıldızı parlayan genç golcüsü, Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı.Alman Milli Takımı'nın da formasını giymeye başlayan Werner, İstanbul'daki atmosferden çekinmediklerini dile getirirken "İstanbul'a korkmadan gitmeliyiz. Beşiktaş kesinlikle Bayern ya da Dortmund kalitesinde değil" dedi.