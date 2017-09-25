Tenerife'nin başarı hikayesi sürüyor

Tarihinde bir ilk niteliğindeki Basketbol Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra'ta da şampiyonluğa ulaşmayı başardı.Geçtiğimiz sezonki büyük başarının mimarı koç'yı şampiyon Valencia'ya kaptıran;vegibi önemli oyuncularını kaybeden Tenerife, bu durumlara rağmen başarı hikayesini sürdürmeye devam ediyor.Vidorreta'nın yerine ligimizde Trabzonspor ve Karşıyaka'da çalışan'i getiren Tenerife, katıldığı Intercontinental Cup'ın finalinde Venezuela ekibiile karşı karşıya geldi.Rakibini 76-71 mağlup eden Iberostar Tenerife, kupanın sahibi olarak tarihi adına eşsiz bir başarıya daha imza attı.Önemli galibiyette takımın yeni transferlerinden21 sayı, 9 ribauntluk katkısıyla öne çıkarken geçtiğimiz sezondan takımda kalan isimlerdenda 14 sayıyla oynadı.