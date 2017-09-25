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Tenerife'nin başarı hikayesi sürüyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi zafer ile önemli bir iş başaran Iberostar Tenerife, katıldığı Intercontinental Cup'ta da zafere ulaştı.

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Tarihinde bir ilk niteliğindeki Basketbol Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra Iberostar Tenerife, Intercontinental Cup'ta da şampiyonluğa ulaşmayı başardı. 

Geçtiğimiz sezonki büyük başarının mimarı koç Txus Vidorreta'yı şampiyon Valencia'ya kaptıran; Marius Grigonis, Giorgos Bogris ve Aaron Doornekamp gibi önemli oyuncularını kaybeden Tenerife, bu durumlara rağmen başarı hikayesini sürdürmeye devam ediyor. 

Vidorreta'nın yerine ligimizde Trabzonspor ve Karşıyaka'da çalışan Nenad Markovic'i getiren Tenerife, katıldığı Intercontinental Cup'ın finalinde Venezuela ekibi Guaros de Lara ile karşı karşıya geldi. 

Rakibini 76-71 mağlup eden Iberostar Tenerife, kupanın sahibi olarak tarihi adına eşsiz bir başarıya daha imza attı. 

Önemli galibiyette takımın yeni transferlerinden Mike Tobey 21 sayı, 9 ribauntluk katkısıyla öne çıkarken geçtiğimiz sezondan takımda kalan isimlerden Davin White da 14 sayıyla oynadı. 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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