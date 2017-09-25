Soldado: Sıramı beklerim

Sarı-Lacivertliler’in yaz dönemindeki ilk forvet transferi Villarreal’den 5 milyon Euro (20.9 milyon TL) bedelle kadroya katılan Roberto Soldado olmuştu.İspanyol futbolcu, şans bulduğu maçlarda bekleneni veremedi. Tecrübeli forvet Janssen’in gelmesinin ardından ise kulübeye mahkum kaldı. Bu durumu sorun etmeyen Soldado, “Çok çalışmaya devam ederek sıramı beklerim. Benim için sorun değil. Yeter ki takımımız galip gelmeye devam etsin” diye konuştu.