Şenol Güneş'e ağır fatura!

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derbisinde hakem’a küfür ettiği gerekçesiyle sahadan atılanbaşını büyük derde soktu.Karşılaşmanın 58. dakikasında Pepe’nin Valbuena’ya yaptığı hareketin Palabıyık tarafından faulle cezalandırılmasına bir hayli sinirlenen Güneş’in, “Allah belanızı versin. Hepinizi s...m. Bunun neresi faul?” sözleri hakem raporlarına yazıldı. Dördüncü hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun uyarısı üzerine Güneş, hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilmişti.Bu ihraç sonrası deneyimli teknik adamın televizyon görüntülerine de yansıyan, “O... çocukları” şeklindeki küfrünün ise hakemler tarafından duyulmadığı ve bu nedenle rapora geçmediği öğrenildi. Ancak milyonlarca kişinin gözleri önündeki bu ağır hakaretin Türkiye Futbol Federasyonu hukukçuları tarafından incelemeye alınacağı bildirildi.Derbinin federasyon temsilcileri Şevket Canıtez, Sururi Saydam ve Murat Kangalgil’in, Şenol Güneş’in atıldıktan sonraki ağır küfrünü raporlarına yazdığı da belirtildi. Tedbirli olarak yarın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi beklenen Güneş’in dosyasının hakem ve temsilci raporlarıyla bir hayli kabardığı ifade edildi. Siyah-beyazlı teknik adamın, disiplin talimatının, “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme” başlıklı 41. maddesinin (c) bendine göre işlem göreceği kaydedildi.Bu madde hükümleri çerçevesinde Şenol Güneş’in alacağı asgari ceza 3, azami ise 7 maç olacak. Güneş 3 maç ceza alırsa Trabzonspor, Gençlerbirliği (D) ve Medipol Başakşehir maçlarında kulübedeki yerini alamayacak.Hakem Ali Palabıyık’ın derbide ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdiği Beşiktaşlı oyuncular Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup’a ekstra ceza gelmeyecek. Siyah-beyazlı takımın hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek olan üç futbolcu, Gençlerbirliği deplasmanında takıma dönebilecek.Cenk Tosun’u indirdiği pozisyonda bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gören Fenerbahçeli Luis Neto’ya da 1 maç ceza çıkacak. Oğuzhan Özyakup’a tabanıyla yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gören İsmail Köybaşı ise tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilecek. Fenerbahçeli oyuncuya kural dışı haraketi nedeniyle en az 2 maç ceza kesilecek.Karşılaşmadaki kötü ve çirkin tezahürat ile saha olayları Fenerbahçe’nin canını yakacak. PFDK yolu görünen sarı-lacivertli kulübe ağır para cezası öngörülürken, küfür edilen tribünlerdeki seyircilerin elektronik biletleri bloke edilecek. Bu arada maçın temsilcileri Beşiktaş taraftarının maç içindeki küfürlerini de rapor etti. Bu raporlar doğrultusunda siyah-beyazlı kulübe para ve deplasmanda o taraftarların bulunduğu bölüm biletlerinin bloke edilme cezası verilecek.Olaylı derbide 5 kırmızı kart çıkarıp, 2 kez penaltı düdüğü çalan hakem Ali Palabıyık’a verilen notun 7,9 olduğu öğrenildi. Karşılaşmanın gözlemcisi Hamza Işın’ın raporu doğrultusunda FIFA kokartlı hakemin, Merkez Hakem Kurulu tarafından üç hafta süreyle dinlendirileceği ifade edildi. Derbinin ikinci yarısında Beşiktaş’ın Alvaro Negredo ile yakaladığı gol pozisyonunda hatalı ofsayt bayrağı kaldıran yardımcı hakem Cem Satman’a ise 7,9 not verildiği belirtildi. Satman’ın 2 hafta kızağa çekilmesi bekleniyor.Kaynak: Skorer