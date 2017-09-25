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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda saat kaçta? Detaylar haberimizde...

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Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta maçları, 26 Eylül Salı ve 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Beşiktaş, G Grubu’ndaki ikinci maçında, yarın saat 21.45’te Almanya’nın Leipzig takımını konuk edecek. Mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
 

Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçlar hangi kanalda?


26 Eylül Salı

21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Tottenham (Yayın yok)
21.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (Tivibu Spor 4)
21.45 Monaco (Fransa) - Porto (Tivibuspor 3)
21.45 Beşiktaş - Leipzig (TRT 1)
21.45 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Tivibu Spor 82. Kanal)
21.45 Napoli (İtalya) - Feyenoord (Yayın yok)
21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Liverpool (İdman TV)
21.45 Sevilla (İspanya) - Maribor (Yayın yok)

27 Eylül Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Roma (Yayın yok)
21.45 Juventus (İtalya) - Olympiakos (Yayın yok)
21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Barcelona (Tivibuspor 4)
21.45 Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (Tivibuspor 3)
21.45 Anderlecht (Belçika) - Celtic (Yayın yok)
21.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Tivibuspor 2)
21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Manchester United (Tivibu Spor 82. Kanal)
21.45 Basel (İsviçre) - Benfica (Yayın yok)
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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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