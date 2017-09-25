Ralph Hasenhüttl: Cesur oynarsak puan alırız

Peter Gulacsi, sözlerine şöyle devam etti;

Teknik Direktörüve kaleci, yarınile oynayacaklarımücadelesin öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştular.Almanya ekibinin çalıştırıcısı Hasenhüttl, cesur ve az hatayla oynadıkları takdirde puan ya da puanlar alabileceklerini belirterek, "Favori gösterilmek güzel bir şey ama benim için önemli değil. Önemli olan ilk dakikadan itibaren uyum sağlamamız. Cesur ve az hatayla oynarsak buradan puan ya da puanlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Biz genç bir takımız. Beşiktaş hızlı ve etkin oynuyor. Bu seviyede herkes hızlı oynamak zorunda yoksa Şampiyonlar Ligi'nde tutunamaz. Kompakt oynamamız, alan daraltmamız, bire bir yakalanmamız lazım. Defansif oyunda yardımlaşmamız önemli. Quaresma ve Babel'in kanatlarda etkin olduğunu biliyoruz. Beşiktaş'ın hücum anlamında zengin olduğunun farkındayız. Hibrit çim oyunumuzu olumlu anlamda etkileyebilir" dedi.Daha önce Türkiye'de oynayan Bruma'nın transferiyle ilgili konuşan Hasenhüttl, "Bruma'nın burada çok sevildiğini gördüm. Yaptığı iş çok takdir edilmiş. Biz de kendisini bu yüzden transfer ettik. Kendisinden faydalanıp faydalanmayacağımızı göreceksiniz" diye konuştu.Teknik adam ayrıca, 2 oyuncusunun son idmandan sonra belli olacağını ifade ederek, "Şanslıyız ki buraya 18 kişi gelebildik. Keita ve Kampl'ın durumlarını son antrenmanda gözden geçirdikten sonra hazır olup olmadıklarına bakacağız. Onlar dışında sakatlık sorunumuz yok" şeklinde konuştu.Teknik adam Ralph Hasenhüttl, son olarak, Atatürk Havalimanı'nda çok iyi karşılandıklarını söyleyerek, yaşanan problemin kendi hatasından kaynaklandığını belirtti.RB Leipzig ekibinin file bekçisi Peter Gulacsi ise, "İlk Şampiyonlar Ligi deplasmanı öncesinde çok heyecanlı ve motiveyiz. Takım olarak maçı heyecanla bekliyoruz. Hafta sonu iyi maç çıkardık ve bu bize moral oldu. Buraya puan almak için geldik" dedi."Beşiktaş'ın ofansif anlamda güçlük yaşatacağını biliyoruz ama forvet hattında bana şu anda uykusuz gece yaşatacak kimse yok. Beşiktaş'ın takım halinde etkin oynadıklarını biliyorum. Onlar bizden daha çok tecrübe yaşamış oyuncular ama biz de genç ve hırslıyız. Bu sezona iyi bir başlangıç yaptık. Berabere kalmış olsak da Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladık. Tecrübe kazanıyoruz. Mümkün olduğunca az hata yapıp daha iyi bir geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Yarın bizi bekleyen müthiş bir atmosfer var. Bunu büyük bir heyecanla bekliyoruz."Bu arada Alman ekibi RB Leipzig, Beşiktaş maçının son çalışmasını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.DHA