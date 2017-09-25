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Pepe: Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazabiliriz

Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Leipzig ile yapılacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde UEFA.com'a bir röportaj verdi ve düşüncelerini dile getirdi.

26 Eylül 2017, Salı 10:11

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Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Leipzig ile yapılacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde UEFA.com'a bir röportaj verdi ve düşüncelerini dile getirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş'i öven Pepe, "İnanılmaz güçlü bir takımımız var her şeyin ötesinde; bize her maçtan önce mükemmel bir rakip analizi sunan çok çok zeki bir teknik direktörümüz var" ifadesini kullandı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, "Umarım Beşiktaş, katıldığımız tüm organizasyonların hepsinde finallere kadar gidebiliriz. Zor olacak ancak bu sezon taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.
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Şampiyonlar Ligi hakkında da konuşan Portekizli oyuncu, "Gerçekçi olmak zorundayız, muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nin en zor senesi çünkü gerçekten birçok iyi takım var. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazabilir. Her koşulda, gruptan çıkmak zorundayız ve bu kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum, özellikle de geçen sene bunu başaramadıktan sonra" diye görüş bildirdi.

Türkiye'deki atmosfere de değinen Pepe, "Real Madrid'de oynadım ve Türk futbolu her zaman ilgi çekti çünkü 90 dakika boyunca maçlarda büyüleyici bir atmosfer oluyor ve Beşiktaş taraftarının yarattığı gibi bir atmosfer, her futbolcu için harika. İlk günden itibaren kendimi Beşiktaş ailesinin bir üyesi gibi hissettim" dedi.

Pepe son olarak oyun karakteriyle ilgili olarak, "Herkes, kaybetmekten nefret ettiğimi bilir. Forma giydiğim her kulüp için, son maçımmış gibi mücadele ettim. Her maçta, kalbimi ve ruhumu sahada bırakıyorum" diye görüş bildirdi.




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