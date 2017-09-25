  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

Parlayan yıldız

Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki altyapı oyuncusu Mahmut Gökmen Baysal, ABD’de harikalar yarattı. Amerika basketbolunun efsane altyapı coachu Bob Hurley’in dikkatini çeken milli sporcu, ülkenin liselerarasındaki en iyi 4. takımı St. Anthony formasıyla MaxPreps Turnuvası’nda ‘En İyi Oynayan Oyuncu’ olmayı haketti.

  • - A
  • + A
10 yaşında Antalya’da basketbolla tanışan ve 2 yılda birçok Türk kulübün dikkatini çeken Mahmut Gökmen Baysal, 2014’te Fenerbahçe’nin altyapısına forma giymeye başladı. Bu süreçte, ‘Asist Kralı’ ve ‘En İyi Guard’ gibi birçok ödüle layık görülen Baysal’ı ayrıca Derrick Rose, Dwayne Wade gibi NBA yıldızlarına özel basketbol coachluğu yapmış Michael Ernie Ford tarafından keşfedilerek 2016’da Los Angeles’e davet edildi. Tecrübeli çalıştırıcı Ford’dan tarafından ders alan Baysal’ın kırılma noktası ise, ABD’nin en kariyerli altyapı coachu Bob Hurley’nin dikkatini çekmesi oldu.

NCAA’de birçok takım onun peşinde

‘Hall Of Fame’de (Onur Listesi) yer alan 70 yaşındaki Hurley tarafından beğenilen 17 yaşındaki Baysal, Amerika’da bulunan 20 bin lise arasında en iyi 4. basketbol takım olan St. Anthony Lisesi’ne tam burslu transfer teklifi aldı. Coach Hurley’nin çalıştırdığı ve 28 kez eyalet şampiyonluğuna kazanan St. Anthony formasıyla, liselararası en önemli basketbol turnuvası MaxPreps’de harikalar yaratan Baysal, 26.0 sayı, 3.0 asist ve 5.0 top çalma ortalamasıyla, ‘En iyi Oynayan Oyuncu’ olmayı haketti. Bu başarısıyla NCAA’de mücadele eden üniversitelerin dikkatini çeken Baysal, şimdiden 2016 NCAA şampiyonu Villanova olmak üzere, Michigan, Stanford, Georgetown, Virginia gibi birçok kolejden teklif almış durumda. Fenerbahçe’nin altyapı oyuncusu ve A Takımı’yla da idmana çıkan Mahmut Gökmen Baysal gelecek için umut vaadediyor.




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »