Parlayan yıldız

10 yaşında Antalya’da basketbolla tanışan ve 2 yılda birçok Türk kulübün dikkatini çeken, 2014’te Fenerbahçe’nin altyapısına forma giymeye başladı. Bu süreçte, ‘Asist Kralı’ ve ‘En İyi Guard’ gibi birçok ödüle layık görülen Baysal’ı ayrıcagibiyıldızlarına özel basketbol coachluğu yapmıştarafından keşfedilerek 2016’da Los Angeles’e davet edildi. Tecrübeli çalıştırıcı Ford’dan tarafından ders alan Baysal’ın kırılma noktası ise, ABD’nin en kariyerli altyapı coachu Bob Hurley’nin dikkatini çekmesi oldu.‘Hall Of Fame’de (Onur Listesi) yer alan 70 yaşındaki Hurley tarafından beğenilen 17 yaşındaki Baysal, Amerika’da bulunan 20 bin lise arasında en iyi 4. basketbol takım olan St. Anthony Lisesi’ne tam burslu transfer teklifi aldı. Coach Hurley’nin çalıştırdığı ve 28 kez eyalet şampiyonluğuna kazanan St. Anthony formasıyla, liselararası en önemli basketbol turnuvası MaxPreps’de harikalar yaratan Baysal, 26.0 sayı, 3.0 asist ve 5.0 top çalma ortalamasıyla, ‘En iyi Oynayan Oyuncu’ olmayı haketti. Bu başarısıyla NCAA’de mücadele eden üniversitelerin dikkatini çeken Baysal, şimdiden 2016 NCAA şampiyonu Villanova olmak üzere, Michigan, Stanford, Georgetown, Virginia gibi birçok kolejden teklif almış durumda. Fenerbahçe’nin altyapı oyuncusu ve A Takımı’yla da idmana çıkan Mahmut Gökmen Baysal gelecek için umut vaadediyor.