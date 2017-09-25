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Nevzat Aydın istenmeyen adam mı!

Sosyal medya üzerinden sık sık yönetimdeki arkadaşları ve hatta zaman zaman başkan Usta ile ilgili mesajlar yollayan yönetici Nevzat Aydın’dan ciddi bir rahatsızlık duyulduğu, bunun da son yönetim kurulu toplantısında dile getirildiği öğrenildi.

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Sosyal medya üzerinden sık sık yönetimdeki arkadaşları ve hatta zaman zaman başkan Usta ile ilgili mesajlar yollayan yönetici Nevzat Aydın’dan ciddi bir rahatsızlık duyulduğu, bunun da son yönetim kurulu toplantısında dile getirildiği öğrenildi.

Son yönetim kurulu toplantısına da kendisine haber verilmediği için katılamayan Aydın hakkında bir rapor tutulduğu da gelen haberler arasında. Ancak Usta’nın ilk dönemdeki en yakın çalışma arkadaşını böyle bir yöntemle yönetim dışında bırakmak istemediği, kendisiyle son kez bir görüşme yapacağı da kuvvetli ihtimal.




 




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

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    3- 4
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23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
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    1- 1
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25 Eylül 2017 Pazartesi

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2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »