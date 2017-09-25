Nevzat Aydın istenmeyen adam mı!

Sosyal medya üzerinden sık sık yönetimdeki arkadaşları ve hatta zaman zaman başkan Usta ile ilgili mesajlar yollayan yönetici’dan ciddi bir rahatsızlık duyulduğu, bunun da son yönetim kurulu toplantısında dile getirildiği öğrenildi.Son yönetim kurulu toplantısına da kendisine haber verilmediği için katılamayan Aydın hakkında bir rapor tutulduğu da gelen haberler arasında. Ancak Usta’nın ilk dönemdeki en yakın çalışma arkadaşını böyle bir yöntemle yönetim dışında bırakmak istemediği, kendisiyle son kez bir görüşme yapacağı da kuvvetli ihtimal.