Ndiaye’nin iki yüzü!

MARSHALL AKRİKOR İLE EN USTA YORUMLAR!
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ÜYE GİRİŞ DURUM
26 Eylül 2017, Salı 02:30
SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
6. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|6
|16
|2
|Beşiktaş
|6
|13
|3
|Göztepe
|6
|13
|4
|Fenerbahçe
|6
|11
|GENİŞLET
|5
|Kayserispor
|6
|11
|6
|Medipol Başakşehir
|6
|10
|7
|Teleset Mob. Akhisarspor
|6
|10
|8
|Bursaspor
|6
|9
|9
|Trabzonspor
|6
|8
|10
|Kasımpaşa
|6
|8
|11
|Evkur Yeni Malatyaspor
|6
|7
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|6
|7
|13
|Antalyaspor
|6
|6
|14
|Atiker Konyaspor
|6
|6
|15
|Demir Grup Sivasspor
|6
|6
|16
|Kardemir Karabükspor
|6
|5
|17
|Gençlerbirliği
|6
|4
|18
|Osmanlıspor FK
|6
|1