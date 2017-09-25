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Ndiaye’nin iki yüzü!

Tudor, Ndiaye hakkında verdiği savunmaya yakın oynama kararını tekrar gözden geçirecek.

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Ligin ilk haftalarından farklı olarak Ndiaye, hocası Tudor’un verdiği görevle kendi yarı sahasına hapsoldu ve kötü bir performans sergiledi.

Ancak ikinci yarıda görev yeri değişen ve hücumda daha fazla özgürlük verilen Senegalli futbolcu, yine ilk haftalardaki görüntüsüne dönerek takımı ileriye taşımayı başardı. Tudor, Ndiaye hakkında verdiği savunmaya yakın oynama kararını tekrar gözden geçirecek.

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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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