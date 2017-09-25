Ndiaye’nin iki yüzü!

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Galatasaray'ın o istatistiklerde ligde rakibi yok!

Ligin ilk haftalarından farklı olarak Ndiaye, hocası Tudor’un verdiği görevle kendi yarı sahasına hapsoldu ve kötü bir performans sergiledi.Ancak ikinci yarıda görev yeri değişen ve hücumda daha fazla özgürlük verilen Senegalli futbolcu, yine ilk haftalardaki görüntüsüne dönerek takımı ileriye taşımayı başardı. Tudor,hakkında verdiği savunmaya yakın oynama kararını tekrar gözden geçirecek.