Naim Süleymanoğlu'dan iyi haber!





Olimpiyat ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu nedeniyle tedavi altına alındı. Yoğun bakımda olan Süleymanoğlu'ndan bugün iyi haber geldi...'nun yattığı hastanenin başhekimi, "Sayın milli haltercimiz bundan yaklaşık 15-20 gün önce de tekrar hastanemize yatmıştı. Takip ve tedavileri yapılmıştı. 2 gün önce bize kronik karaciğer yetmezliği nedeniyle müracaat etti. Ancak bilinci kapalıydı. Karaciğere bağlı enzimleri yüksek seyrediyordu. Biz hastamızı yoğun bakıma aldık. Dün itibariyle yoğun bakımda kendisi. Şu an itibariyle şunu söyleyebiliriz; güzel bir gelişme olarak, bu sabah kısmen konuşuyor, sohbet ediyor, sorularımıza cevap veriyor. Herhangi bir solunumsal ya da kardiyal destek almıyor. Kronik karaciğer yetmezliğine bağlı enzim yüksekliği devam ediyor. Hastanın yoğum bakımda, iyi de olsa tedavisine devam ediliyor. Dün şuuru kapalıydı, şu anda daha iyi. Spor Bakanımız geldi, o ana kadar şuuru kapalı olan Süleymanoğlu, bize 'Hoş geldiniz' dedi. Çok sevindik. Sonuçta bir karaciğer yetmezliğidir ancak bir transplantasyonla (organ nakli) tedavi edilebilir" dedi.Spor Bakanı, dün akşam saatlerinde Naim Süleymanoğlu'nun son durumu ile ilgili bilgi almak için yatmakta olduğu hastaneye gitti.Bakan Aşkın Bak, "Naim Süleymanoğlu, halterde kırdığı rekorlarla, Türk milletinin gönlünde kurduğu tahtla çok önemli bir sporcu. Durumu ciddi. Süleymanoğlu'nun durumunu yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdim konuyla ilgili. Duaya ihtiyacı var.Süleymanoğlu'nun sağlığına kavuşması için Sağlık Bakanlığımız da gerekli girişimde bulundu. Acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977'de başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Onaltı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları'da ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem rekorlar kırdı. (Toplam: 342,5 kg) Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki muhteşem başarısı ile Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.1984, 1985 ve 1986'da dünyada, yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angles Olimpiyatları'na, Bulgaristan'ın da Sovyetler Birliği'nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 1986 senesinde, Melbourne, Avustralya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bir süre ortadan kaybolan ve daha sonra 11 Aralık'ta ortaya çıktığında, Türk Büyükelçiliği'ne sığınarak, Türkiye'de yaşama, ve Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara çıkma telebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını aldı.1992 Barcelona Olimpiyatları'nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak, yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994'te Bulgaristan'da yapılan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda da, sadece üç kaldırış yaparak, üç dünya rekoru kırdı.Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu.Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi.1988 yılında Time dergisine kapak oldu.60 kg'de koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.1988 yılında Seul olimpiyatlarında 9 dünya 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.Türkiyeye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.