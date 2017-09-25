Milan'dan Edinson Cavani atağı

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Bu iddia çok konuşulacak! Neymar - Cavani gerginliğinde sürpriz gelişme!

'da son olarak'ya deplasmanda mağlup olan'da forvet arayışları hız kazandı.Bu sezon başında Çin sermayesinin desteğiylevegibi oyuncuları kadrosuna katan'de'la ettiği kavga yüzünden dışlanan'yi kadrosuna katmak istiyor.Milan Cavani için Ocak ayında Fransız ekibine bir teklif sunacak. Önerilecek bonservis bedeliyle ilgili ise bir detay verilmedi.