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Milan'dan Edinson Cavani atağı

İtalya Serie A'da lige istediği başlangıcı yapamayan Milan, devre arası transfer dönemi için düğmeye bastı. İlk hedef ise PSG'den dışlanan Edinson Cavani...

25 Eylül 2017, Pazartesi 13:11

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İtalya Serie A'da son olarak Sampdoria'ya deplasmanda mağlup olan Milan'da forvet arayışları hız kazandı. 

Bu sezon başında Çin sermayesinin desteğiyle Bonucci, Andre Silva, Kalinic ve Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncuları kadrosuna katan Milan, PSG'de Neymar'la ettiği kavga yüzünden dışlanan Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor. 

İtalyan Rai Sport'ta yer alan habere göre, Milan Cavani için Ocak ayında Fransız ekibine bir teklif sunacak. Önerilecek bonservis bedeliyle ilgili ise bir detay verilmedi. 
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    Akhisar Bld.
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    1- 0
    Medipol Başakşehir
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    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

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    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
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3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
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