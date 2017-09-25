Mehmet Ekici: Hocama minnettarım

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Beşiktaş - Leipzig maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Mehmet Ekici, 7 ay sonra ilk kez Beşiktaş mücadelesinde 11’de sahaya çıkmıştı.Başarılı futbolcu, kendisi adına zorlu bir süreci geride bıraktığını söyleyerek, “Bu dönemde Aykut Kocaman’dan büyük destek gördüm. Kendisine minnettarım. Hazırlık maçında yaşadığım sakatlık benim için yıkım olmuştu. Hocam bana hep inandı. Henüz 90 dakika oynayacak seviyeye gelmememe rağmen beni oynattı. En iyi seviyeme gelmek için sıkı bir şekilde çalışıyorum, arayı kapatıyorum. Milli ara benim için önemli bir şans olacak” diye konuştu.