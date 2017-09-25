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Mehmet Ekici: Hocama minnettarım

Mehmet Ekici, 7 ay sonra ilk kez Beşiktaş mücadelesinde 11’de sahaya çıkmıştı.

26 Eylül 2017, Salı 10:11

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Mehmet Ekici, 7 ay sonra ilk kez Beşiktaş mücadelesinde 11’de sahaya çıkmıştı.

Başarılı futbolcu, kendisi adına zorlu bir süreci geride bıraktığını söyleyerek, “Bu dönemde Aykut Kocaman’dan büyük destek gördüm. Kendisine minnettarım. Hazırlık maçında yaşadığım sakatlık benim için yıkım olmuştu. Hocam bana hep inandı. Henüz 90 dakika oynayacak seviyeye gelmememe rağmen beni oynattı. En iyi seviyeme gelmek için sıkı bir şekilde çalışıyorum, arayı kapatıyorum. Milli ara benim için önemli bir şans olacak” diye konuştu.
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    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
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25 Eylül 2017 Pazartesi

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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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