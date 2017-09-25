Martin Linnes geri dönecek

Sol bekte oyuncu kalmayınca mecburen bu bölgede oynayan, ancak performansıyla büyük beğeni toplayan Martin Linnes, sakatlığı nedeniyle formayı Latovlevici’ye kaptırmıştı.Tudor, Karabük’ten eski öğrencisinin performansından memnun değil. Bursa deplasmanında da oyundan alınan Latovlevici yerine Linnes’in yeniden 11’e dönmesi bekleniyor.