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Malatyaspor USA rakip tanımıyor

Amerika Cosmopolitan 1. Ligi’nde mücadele eden ve teknik direktörlüğünü Ümit Karan’ın yaptığı Malatyaspor USA takımı, oynadığı son maçı 5-1 kazandı.

25 Eylül 2017, Pazartesi 15:25

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Teknik Direktörlüğünü Ümit Karan'ın üstlendiği Malatyaspor USA, oynadığı üçüncü maçta da rakip ağlara gol yağdırdı.

Amerika Cosmopoliten 1.Ligi'nde mücadele eden Malatyaspor USA, kendi evinde güçlü rakibi Spring Valley ile karşılaştı ve müsabakayı 5-1'lik skorla kazandı. Oynadığı 3 maçta 9 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Malatyaspor USA’nın gollerini 12, 21, 34, 53 dakikalarda Engin Baytar ve 72. dakikada Arda Çolak attı. Rakip takımın golünü ise 83’te Frank Luise kaydetti.

"Şampiyonluk kupasını Times Meydanı’nda kaldıracağız"

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Şöyle açıklarsak, zaten ligin başında verdiğim beyanatı tekrar ediyorum, şampiyonluk kupasını ünlü Times Meydanı’nda takım olarak kaldıracağız. Bütün gurbetçi Türklere armağan edeceğiz. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e sesleniyorum, bu Türk takımına federasyon olarak sahip çıkıp destekleyin. Bütün Amerika’ya Türkiye’yi ve Malatya’yı tanıtıyoruz. Bu gurur bize yeter" şeklinde konuştu.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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