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Leonardo, Antalyaspor - Osmanlıspor maçını izledi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Brezilyalı teknik direktör Leonardo ile 2 yıllığına anlaştı. Antalya'ya gelen Brezilyalı eski futbolcu Leonardo, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'le Antalyaspor - Osmanlıspor karşılaşmasını izledi.

25 Eylül 2017, Pazartesi 20:33

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Brezilyalı teknik direktör Leonardo ile 2 yıllığına anlaştı. Antalya'ya gelen Brezilyalı eski futbolcu Leonardo, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'le Antalyaspor - Osmanlıspor karşılaşmasını izledi.

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın geçen hafta istifa etmesinin ardından bir dönem Milan ve Inter'i çalıştıran teknik direktör Leonardo ile anlaşma sağladı. Bugün Antalya'ya gelen Leonardo, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'le Antalyaspor - Osmanlıspor karşılaşmasını izledi. Locadan stadı inceleyen Leonardo, cep telefonuyla da taraftarın fotoğrafını çekti.

48 yaşındaki çalıştırıcı 2009-10 sezonunda Milan, 2010-11 sezonunda ise Inter'i çalıştırmıştı. Inter ile İtalya Kupası zaferi yaşayan Leonardo daha sonra Paris Saint Germain'de 6 ay sportif direktör olarak görev yaptı. Leonardo, PSG'nin Javier Pastore, Salvatore Sirigu, Ezequiel Lavezzi gibi transferlerinde önemli rol oynamıştı.

Öte yandan ünlü menajer Gianluca di Marzio da Antalyaspor ve Leonardo'nun anlaşma sağladığını, kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağını duyurmuştu.

Kırmızı-Beyazlı ekibin, Brezilyalı hoca ile yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.

DHA
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8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
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