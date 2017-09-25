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Kucka ve Mas’a özel uyarı

Bu sezon en fazla kart gören takımlar sıralamasında üst sıralarda yer alan Trabzonspor’da 2 oyuncu kart sınırına geldi.

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Bu sezon en fazla kart gören takımlar sıralamasında üst sıralarda yer alan Trabzonspor’da 2 oyuncu kart sınırına geldi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın bankoları arasında bulunan Kucka ve Mas, eğer Beşiktaş mücadelesinde de sarı kart görürse, Akhisar karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak.

Fırtına, Kartal için sahada

Trabzonspor, Beşiktaş ile pazar günü oynanacak olan mücadelenin hazırlıklarına başladı. Dün akşam saatlerinde tesislerde bir araya gelen futbolcular ile teknik heyet önce kısa bir toplantı yaptı ve Beşiktaş maçının önemi tekrar tekrar anlatıldı. Bugünden itibaren Bordo-Mavililer’de tempo yükselecek ve hafta sonuna doğru idmanlar basına-taraftara tamamen kapatılacak.




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »