Kucka ve Mas’a özel uyarı

Bu sezon en fazla kart gören takımlar sıralamasında üst sıralarda yer alan Trabzonspor’da 2 oyuncu kart sınırına geldi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın bankoları arasında bulunan Kucka ve Mas, eğer Beşiktaş mücadelesinde de sarı kart görürse, Akhisar karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak.Trabzonspor, Beşiktaş ile pazar günü oynanacak olan mücadelenin hazırlıklarına başladı. Dün akşam saatlerinde tesislerde bir araya gelen futbolcular ile teknik heyet önce kısa bir toplantı yaptı ve Beşiktaş maçının önemi tekrar tekrar anlatıldı. Bugünden itibaren Bordo-Mavililer’de tempo yükselecek ve hafta sonuna doğru idmanlar basına-taraftara tamamen kapatılacak.