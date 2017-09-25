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Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçı biletleri satışta

Yeşil-beyazlı ekibin, UEFA Avrupa Ligi’nde Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.

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Atiker Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde 28 Eylül Perşembe günü Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Konyaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi I Grubunda iç sahada Vitoria Guimaraes ile oynayacakları karşılaşmanın biletlerinin satışına başlandığı belirtildi.

Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı kombinesi olan taraftarların ücret ödemeden izleyebileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca passolig kart sahipleri internet üzerinden, kartı olmayan taraftarlarımız ise biletlerini gişelerden temin edebilecekler. Öte yandan yönetim kurulumuz hatırlanacağı üzere PFDK’nın kulübümüze verdiği 5 maçlık cezanın ardından kombine kart sahiplerinin hak kaybına uğramaması için UEFA maçlarını bu kategoriye dahil etmişti. Alınan bu karar, UEFA’nın da bazı şartlarının olduğu göz önüne alındığında stadyumdaki bazı noktalarda oturma düzeninde değişikliğe gidilmesini mecbur kılmaktadır. Hak kaybı yaşanmaması esas alınarak yapılan bu küçük değişiklikler nedeniyle taraftarımızın anlayışlı olacağına inanıyoruz."

Açıklamaya göre, Atiker Konyaspor ile Vitoria Guimaraes arasındaki karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Alt: 100 TL
Batı Üst: 50 TL
Doğu Alt: 50 TL
Doğu Üst: 25 TL
Konya Çimento Güney Alt/Üst: 25 TL
Kule Site Kuzey Alt/Üst: 25 TL
Misafir Seyirci (Üst A-B-C Bloklar ): 50 TL




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6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
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