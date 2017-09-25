Konya, Avrupa’ya döndü

Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı kombinesi olan taraftarların ücret ödemeden izleyebileceği ifade edildi. Yeşil-Beyazlılar’da kritik maçın hazırlıkları da eksiksiz bir şekilde başladı. Teknik direktör Mustafa Akçay, “Evimizde kazanmak için her şeyi yapacağız” dedi.