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Kick boksta 15 madalya

Milli kick boksçular, Karadağ’da düzenlenen Balkan Kick Boks Şampiyonası’nda 15 madalya elde etti.

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Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bijelo Polje kentinde 22 Eylül’de başlayan ve bugün sona eren şampiyonada milliler, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada madalya alan sporcular şunlar:

Altın:
65 kilo kick light: Zehra Aslan
69 kilo kick light: Cihat Topal
55 kilo kick light: Ezgi Hamal (gençler)
71 kilo low kick: Mücahit Berme
74 kilo kick light: Mücahit Berme
55 kilo kick light: Fatmahanım Gökçe
50 kilo kick light: Elif Yalçın

Gümüş:
Artı 70 kilo kick light: Fatma Nur Ozar
54 kilo low kick: Hüseyin Gazi Bolkan
63,5 kilo low kick: İskender Arpacı
Artı 94 kilo kick light: Rıdvan Öztürk
52 kilo low kick: Elif Yalçın

Bronz:
Artı 70 kilo low kick: Fatma Nur Ozar
60 kilo kick light: Fecran Göbekli
Eksi 91 kilo low kick: Rıdvan Öztürk
 




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »