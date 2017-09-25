Kick boksta 15 madalya

Şampiyonada madalya alan sporcular şunlar:

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bijelo Polje kentinde 22 Eylül’de başlayan ve bugün sona eren şampiyonada milliler, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.65 kilo kick light: Zehra Aslan69 kilo kick light: Cihat Topal55 kilo kick light: Ezgi Hamal (gençler)71 kilo low kick: Mücahit Berme74 kilo kick light: Mücahit Berme55 kilo kick light: Fatmahanım Gökçe50 kilo kick light: Elif YalçınArtı 70 kilo kick light: Fatma Nur Ozar54 kilo low kick: Hüseyin Gazi Bolkan63,5 kilo low kick: İskender ArpacıArtı 94 kilo kick light: Rıdvan Öztürk52 kilo low kick: Elif YalçınArtı 70 kilo low kick: Fatma Nur Ozar60 kilo kick light: Fecran GöbekliEksi 91 kilo low kick: Rıdvan Öztürk