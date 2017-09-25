Kartal avcısı Burak Yılmaz

İlişkili Haber

Ve Pamela Anderson, Velodrome Stadı'nda yakalandı

İlişkili Haber

Beşiktaş soyunma odasında neler yaşandı? Tolgay ve Babel...

’un sezon başında transfer ettiği ve büyük verim aldığı, şu an için hem asist hem de gol krallığında zirvede yer alıyor. Bu haftakisınavı öncesinde de yıldız futbolcu Bordo-Mavililer’in en büyük umudu durumunda. Üstelik sadece son performansı açısından değil, rakamlar da milli futbolcuyu destekliyor.6 kez eski adıyla İnönü’de boy gösteren, 2 farklı mücadelede gol attı ve 2 maçı da Trabzonspor kazanmayı başardı. 5 maçta 7 gol atıp 3 de asist yaparak zirveye yerleşen Burak Yılmaz’ın tahtı aldığı dakikalar açısından da çok sağlam.Örneğin en yakın rakibi Gomis 5 maçta 534 dakika sahada kalırken, Trabzonsporlu futbolcu, sadece 378 dakika süre aldı. Çünkü hatırlanacağı gibimaçının 20. dakikasında oyundan çıkmış, Göztepe sınavında da sakatlığı sebebiyle hiç oynamamıştı.