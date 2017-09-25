  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

Kartal avcısı Burak Yılmaz

Trabzonspor’un hem asist hem de gol krallığı yarışında zirvede bulunan ismi, konu Beşiktaş olunca da umut veriyor. Zira Burak Yılmaz, Bordo-Mavili formayla eski adıyla İnönü’de 6 maçta 2 gol attı, o 2 gol de 2 galibiyet getirdi.

  • - A
  • + A
Trabzonspor’un sezon başında transfer ettiği ve büyük verim aldığı Burak Yılmaz, şu an için hem asist hem de gol krallığında zirvede yer alıyor. Bu haftaki Beşiktaş sınavı öncesinde de yıldız futbolcu Bordo-Mavililer’in en büyük umudu durumunda. Üstelik sadece son performansı açısından değil, rakamlar da milli futbolcuyu destekliyor.

Dakika farkı da var

6 kez eski adıyla İnönü’de boy gösteren Burak Yılmaz, 2 farklı mücadelede gol attı ve 2 maçı da Trabzonspor kazanmayı başardı. 5 maçta 7 gol atıp 3 de asist yaparak zirveye yerleşen Burak Yılmaz’ın tahtı aldığı dakikalar açısından da çok sağlam.

Örneğin en yakın rakibi Gomis 5 maçta 534 dakika sahada kalırken, Trabzonsporlu futbolcu, sadece 378 dakika süre aldı. Çünkü hatırlanacağı gibi Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçının 20. dakikasında oyundan çıkmış, Göztepe sınavında da sakatlığı sebebiyle hiç oynamamıştı.
İlişkili Haber

Ve Pamela Anderson, Velodrome Stadı'nda yakalandı


İlişkili Haber

Beşiktaş soyunma odasında neler yaşandı? Tolgay ve Babel...




 




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »